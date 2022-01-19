男女間有純友誼嗎？一名人妻在網路表示，老公有一名認識10年以上的女性好友，但兩人關係緊密到讓她覺得婚姻被介入，甚至老公還認為她限制交友很可怕，好奇發問網友所謂「紅粉知己」定義何在，引起網友討論。

這名人妻在爆料公社App匿名公社發文，透露老公有一位認識10年以上的女性好友，兩人在近期越走越近，也會背著她私下聊天至少1小時起跳，老公還曾藉口「跟朋友出去」，實則私會女性好友。

人妻訴說，她曾多次為了這位「女性好友」跟老公溝通，但兩人每次都溝通無效，還曾因此吵到分手，事後老公就選擇繼續隱瞞與女性好友的關係，並認為她管控交友很可怕，讓她困惑發問網友，「到底紅粉知己的定義是什麼？」

文章曝光後，許多網友在留言區給出回應，「騙！隱藏！就光這兩個形容詞這男的就可以丟了！」、「妳找一個男的知心好友給妳老公看看」、「沒解答，但需要隱藏就怪了」、「天底下沒有異性知己這種事的」；還有網友以經典偶像劇《我可能不會愛你》為例，表示男女主角程又青與李大仁的關係，若存在於現實就是死罪。

還有網友分享自身經歷，表示自己大學時期也有2位紅粉知己，認識快十年幾乎無話不談，但彼此只會關心近況或吃飯見面，不會有超過此範圍的踰矩動作。