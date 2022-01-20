謝和弦前妻Ｋeanna一連兩天自爆與金曲新人Øzi曖昧情，不過Ｋeanna前經紀人今向《三立新聞網》爆料，Ｋeanna應該是在離婚前，就和Øzi發生關係。謝和弦今晚在臉書發表他戴綠帽的照片，寫下：「現在一切終於真相大白，兩年多前妳根本預謀好，大義滅親檢舉我抽大麻，要讓我的人生徹底毀掉，趁我躁鬱症失控的時候，妳化身正宮被害者代表，踩著我的屍體往上攀爬，收割我這輩子所有努力，一手報警送我進看守所，轉身就跟媒體演悲情戲，當我還被關在精神病院，妳跑去跟金曲新人打炮，還有臉告我侵害配偶權，想要我賠你四百二十萬，我已被妳搞到一無所有，妳還要我繼續為妳買單，真的當我是塑膠做的吼」

謝和弦表示「兩年多來大麻救贖了我，我也慢慢重新爬了起來，也只不過不想說謊演戲，想活的real一點點而已，莫名其妙成為女性公敵，還好現在時間還我清白，被戴完綠帽的心得感想，男生真的需要保護自己，被戴完綠帽的心得感想，男生真的需要保護自己，哈們！」

而Øzi一連兩天不但被Ｋeanna爆料，他與前女友的全裸影片還被外流，他的經紀人表示，會諮詢律師，保留法律追訴權，也透露等一下會去警局報案。