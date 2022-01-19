根據《每日星報》(The Daily Star)15日報導，一名準備乘坐倫敦(London)飛往美國奧蘭多(Orlando)讀書的學生福賽斯(Kai Forsyth)，經歷了有史以來最奇怪的飛行體驗，當時這架班機上唯獨只有他一人，他表示第一次碰到機組人員加起來比乘客數量還多的景象，傻眼之餘也覺得相當難得，他用手機紀錄這一切並上傳抖音(TikTok)，分享那飛機餐吃到飽、想坐哪就坐哪的奢侈包機體驗。

來自英國德比郡(Derby)的福賽斯當時正準備離開英國返回美國的學校讀書，意外得知自己搭乘幽靈航班，可以獨享包機後，決定將這本該是一趟乏味難熬的八小時飛行記錄下來。影片中可以看到，他為自己舖了一張舒適的床，還有無限量供應的零食享用，他表示，「這是目前為止搭過最舒服的一次飛機了。」

福賽斯上傳的第二則影片也很逗，他表示因為這趟航班實在太無聊，可以看到他決定與機組人員當朋友，他們坐下來一起欣賞電影、大嗑零食，少了喧嘩的旅客聲、小孩的哭鬧，偶爾還可能被後座乘客來個椅背襲擊，這種體驗實在是太珍貴。

福賽斯在抖音(TikTok)上分享的影片瘋狂被轉傳，觀看次數已達到312,000次。影片一出紛紛引來網友欣羨並留言，「羨慕~我也想要」、「根本太狂!」、「人生一次足矣。」