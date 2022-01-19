74歲資深歌仔戲明星葉青曾拿下3座金鐘獎，淡出多年的她，和認識30幾年的女閨蜜同住，近日卻爆出雙方發生財務糾紛而互告，葉青控對方霸占房子，女閨密也稱她欠債不還，據悉，台北地院將在近期開庭審理。

據《鏡週刊》報導，葉青和小她20歲的呂姓女粉絲30多年前於一場影友會相識後，一直有密切往來，在成為閨蜜前，呂女常到葉青家過夜，也常替葉青處理生活大小事，像自掏腰包付電話費、水費等支出，兩人感情很好，呂女後來更直接到葉青家居住。

可葉青表示2016年就曾請呂女搬走，但遭到拒絕，2018年雙方又爆發爭吵驚動警方，她再次要求呂女搬出去，呂女仍不肯，所以去年11月，葉青對呂女提告，要她搬家之外，還要她付2018年1月至去年11月間的35個月房租，共143萬餘元。

可有知情人士表示，呂女目前已經搬走，且曾長期替葉青支付房屋貸款，每個月金額高達10餘萬元，加上一些生活雜支，呂女反控葉青和女兒欠她逾600萬，債務相抵後，葉青母女應償還他400多萬元。雙方各執一詞，台北地院近日將開庭審理。