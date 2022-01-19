眾所周知，棒球，尤其職業棒球，大多都是男性參與的活動，但本(1)月9日，澳洲職棒有位17歲的女孩吉納維芙比康（Genevieve Beacom）初登投手板，主投中繼1局沒有失分（意即防禦率0）；吉納維芙的登場，締造了澳洲職棒自2010年成立以來，第一位女性選手出賽的紀錄。而顏值頗優的吉納維芙的加入，也無疑成為當前澳職選手中最美的風景。

2022年1月9日，澳洲職棒第一位女球員，年僅17歲的吉納維芙在「墨爾本挑戰」系列賽，墨爾本王牌對戰阿德雷得巨人的第二場，於六局上登板中繼，面對五名打者，沒有被安打，沒有失分，成功完成一局（三人出局）的投球內容，這對於她自己以及澳洲棒球，都是值得紀念的歷史性時刻。

A special evening with Genevieve Beacom making a solid debut on the pitcher’s mound for the baseball club in its Melbourne Challenge Series game against the Adelaide Giants.



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吉納維芙雖然一上來就因隊友失誤讓跑者上壘，不過她很快就再以滾地球取得第一個出局數；一出局後，畢康姆投出保送，讓跑者攻佔一二壘，面對得點圈有人的危機，她用滾地球、飛球連拿2個出局數，完成1局投球任務，未挨安、也未失分，也展現讓打者揮空的能力，下場時獲得全場掌聲。

Genevieve Beacom Professional Debut Highlights



Seventeen-year-old Genevieve Beacom becomes the first woman to pitch professionally in Australia, recording a scoreless inning against the Adelaide Giants in the Melbourne Challenge#GenevieveBeacom #ABL pic.twitter.com/1YdGK6ar33 — Melbourne Aces (@MelbourneAces) January 9, 2022

吉納維芙是第一位在VSBL（Victorian Summer Baseball League）出賽的女投手，這是大墨爾本地區層級最高的棒球聯盟。她也是第一位入選維多利亞州U16代表隊的女球員，她憑一身宰制性的投球實力，在U16的州聯盟賽事投出「防禦率0」的完美成績，令人驚艷。

guys i know genevieve beacom 😭😭😭 pic.twitter.com/gmisnjKC5T — lil (@lilicavvv) January 8, 2022

吉納維芙在賽後的訪問中，以下面這段話獻給打棒球的女生，她說：「如果有人試著要妳做妳不想做的事，例如打壘球，或者其他女生『應該』從事的運動，別聽他們的。做妳自己想做的，只要妳夠努力，一定會有成果。你們看到了，做得到的，沒什麼不可能。」這番話也足以激勵所有運動女孩，甚至所有的女性。