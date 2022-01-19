人口僅2萬出頭的帛琉，過往防疫優異，與疫情近乎隔絕，但如今有旅客爆料帛琉近日內陸續傳出確診案例，自己卻完全不知情。對此指揮中心發言人莊人祥證實當地確實有疫情，將在明天與帛琉方視訊，進一步評估相關措施。

有遊客爆料，帛琉近日內出現多名確診案例，自己完全不知情，花了數萬元買行程準備前往遊玩，是當地友人告知後才知曉此事，質疑為何旅遊泡泡還持續開放。觀光局則表示台帛旅遊泡泡仍然持續，由指揮中心決定後續政策。

莊人祥19日晚間回應，指出今年到目前，帛琉出現了167例，其中19例已經康復，139例為境外移入，9例是當地社區感染。莊人祥說，疫情來得相當突然，他們也是周一才獲知此事。

莊人祥表示，目前已經迅速與帛琉方聯繫，預定明天下午舉行雙邊視訊會議，針對當地疫情進一步了解，並評估月底的旅遊泡泡措施是否先行終止，若要續辦，自帛琉入境的檢疫程序也必須修正。