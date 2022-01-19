「時事通信社」報導，日本防衛大臣岸信夫18日表示，岸田文雄內閣打算修改《自衛隊法》，讓該國進行海外非戰鬥人員撤離行動（NEO）時，能允許以自衛隊所屬運輸機僅搭救非日本籍人士離開。

日本首相岸田文雄17日在施政方針演說中提到，為在海外發生危機時，對保護當地僑民做好萬全準備，有意修改《自衛隊法》第84條之4「海外僑民等的運輸」條文。記者在防衛省18日的例行記者會上詢問相關細節，岸信夫回答，現行條文在先前阿富汗危機時，確實對撤離行動造成阻礙，將對其進行修改，使未來自衛隊也能運送當地為日本努力工作、可稱之為「夥伴」的外國人。

「時事通信社」指出，目前《自衛隊法》僅授權自衛隊撤離「僑民」，雖然也允許外國人士一同離開，但若當地已完全沒有日本籍民眾、只剩下其他與日本企業或組織有關的外國人時，自衛隊不得再向當地派出運輸機艦。

此修法主要是避免再度發生如2021年8月阿富汗危機時的尷尬狀況。當時自衛隊預計撤離約500人，但在日本大使館及國際協力機構（JICA）工作的阿富汗籍職員及其家眷等數百人，由於機場附近發生恐攻而無法及時抵達；而在撤出1名日本籍女記者和14名阿富汗人後，由於當地已無日本僑民待援，導致自衛隊只能直接放棄上述數百名曾為日本工作的阿富汗人。

一般當某地將發生戰爭時，各國會提前進行非戰鬥人員撤離行動，搶先撤出外交人員、僑民、軍眷等；而在阿富汗危機後，撤僑話題曾於日本引發討論，最受關注地點除可能遭北韓攻擊的南韓外，就是面臨中國大陸威脅的台灣。