禾浩辰演人魚吃盡苦頭。（羚邦集團提供）

蔡凡熙在養眼療「浴」喜劇《我家浴缸的二三事》不慎落海，在命危時刻遇到奇蹟，36D的胸猛人魚⽲浩⾠出現拯救了他。19日發布禾浩辰飾演霸氣美男魚李仁宇花絮【仁宇篇：第一次演人魚就上手】與禾浩辰個人海報，曝光傲嬌人魚三種屬性：吃不停，用吃的就可以把人魚引誘回家；摸不停，動物野性的反應，喜愛肢體觸碰；最任性，能躺就不坐，能作就不站，奴役蔡凡熙做事最舒爽。

禾浩辰提到因為是人魚，有用動物的野性本能為角色做設定，不會掌握與人之間的距離，所以常會一言不合就壁咚別人、輕撫別人臉頰等親密動作，身為最常受禾浩辰魔爪騷擾的蔡凡熙非常開心，花絮中常常跟禾浩辰對視後尷尬放聲大笑。

禾浩辰為了在水下更好的詮釋人魚的姿態，開拍前特地進行自由潛水與動作訓練，要憑著一口氣在水裡能做出人魚的姿態，繞著人轉圈圈、遊玩或吐泡泡等，到後來開始穿上魚尾訓練，禾浩辰表示穿上魚尾後跟放鬆狀態在憋氣的感覺是完全不一樣，要照顧鏡頭，還要排壓，潛得越深就要排掉越多壓力。

禾浩辰演人魚喜歡肢體接觸。（羚邦集團提供）

熱愛水上活動，還有水肺潛水證照的他說：「第一次試完人魚以後，我就直接跟蔡凡熙說，我跟你換好不好，你來演人魚。」在演出人魚的過程中，禾浩辰在魚尾中的腳需要完全打直，呈現芭蕾舞者的姿勢維持超過6小時不能動彈，為此禾浩辰只要有穿魚尾的戲，一定會抽筋10幾次，他透露在人魚的角色詮釋上面，是入行以來應該是最耗精力、體力，身心靈也需要非常強大的工作。

禾浩辰對人魚的野性不只體現在與人之間的距離，花絮中有場禾浩辰與蔡凡熙一起逛超市，坐在超市推車中的禾浩辰一把抓起海洋生物章魚大口吃下，禾浩辰表示原本劇本沒有寫要吃生章魚，但是順著當下順著劇情情緒，將人魚野獸化、獸性化的一面呈現出來，就直接抓起來猛吃。被問到生章魚的滋味，禾浩辰搞笑說：「有點鹹鹹的，是深海的感覺，無重力的味道。」讓現場工作人員摸不著頭緒。