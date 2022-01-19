葉璦菱的兒子、歌手「ØZI」近來被謝和弦前妻「Keanna」曬出曖昧調情對話，遭指彼此曾「有關係」後，昨(18)日一段他的性愛影片也遭外流，但「女方並非Keanna」；後來ØZI的經紀人證實「影片中人是ØZI本人」，而影片中的女生則是ØZI「多年前的女友」；事件發展至今(19)日晚間11點多，ØZI一身黑衣現身，在經紀人陪同下現身敦南派出所報案。

ØZI在沉默一天後，19日晚間已到大安警分局敦南派出所報案，在經紀人陪同下快步步入警局，全程不發一語。ØZI被爆出48秒的不雅影片外流後，經紀人透露ØZI心情大受到影響，但他對怎麼會外流真的也不知道，也很擔心女生的狀況，ØZI在深思後決定正式向警方報案，警方表示，將會依法受理展開偵辦。

ØZI。（中時資料照）

ØZI和一名短髮辣妹在浴室的48秒不雅影片昨(18)日遭外流，由於影片中他身上沒有刺青，推測時間是4、5年前，而經紀人則證實影片正是ØZI本人，女方則是他多年前的女友，對於影片莫名外流，ØZI經紀人坦言「ØZI心情有受到影響」，「但我們都是比較擔心對方的部分。」至於影片怎麼會外流？經紀人則說：「我們也不清楚，因為素材不在我們這邊。」為此他們今(19)日晚間也前往警局報案。

另外，Keanna遭「前經紀人」爆料，和謝和弦還有婚姻的期間，就與ØZI發生關係，據《ETtoday新聞雲》報導，Keanna稱自己之前並沒有經紀人，強調雖然離婚前就和ØZI認識，但是在2020年10月、已經單身的情況下和對方交往，兩人絕不是在她婚內發生關係，並表示將對不實報導的媒體及爆料者提告。