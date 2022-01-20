《正常發揮》

2022年台北市長選舉，前台北市長郝龍斌喊話「藍白合」，民眾黨主席、台北市長柯文哲酸說，他建議「藍綠合」，民眾黨會逐一擊敗。國民黨台北市議員羅智強曾表態有意參選，台北市議員侯漢廷提及「藍白合」時突然表示，羅智強一直希望選台北市長；中天政論節目主持人王又正跳出來說，羅智強不是要選高雄？

侯漢廷19日在中天政論節目《正常發揮》中表示，前台北市長郝龍斌乍看之下好像講出一個很公平的方式，實際上當然是要勸退台北市副市長黃珊珊、吃民眾黨的豆腐。因為民調不管怎麼樣，都是國民黨立委蔣萬安遙遙領先。

侯漢廷指出，此次提出台北換新竹的方案，對民眾黨來說不可能。交換條件對民眾黨來說太小了，要禮讓民眾黨議員候選人，現實上不太可能。因為國民黨每個地方要提名多少人，初選已經在進行，民眾黨每一區提名也都決定了，所以並沒有從議員開始做整合。如果未來整合，台北市長呼聲最高蔣萬安可以去幫民眾黨議員候選人站台，對柯文哲或是民眾黨怎麼想，當然是鬼扯蛋的事

侯漢廷還表示，他要額外強調一件事，羅智強也是一直希望選台北市長。主持人王又正此時跳出來回說，「他(羅智強)不是要選高雄？」侯漢廷回說，還不一定，只是媒體一直都沒點名到他。身為他的好朋友，還是幫他抱屈一下，大家不要忘記，羅智強還是要繼續參加國民黨台北市長選舉初選。

郭正亮則表示，羅智強說他要寫3本書，《感恩台北》、《感恩基隆》、《感恩高雄》，所以這3個地方都可以。