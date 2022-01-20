國民黨自去年底四大公投與近期中二補選、「罷昶」接連失利，面對2022台北市長選戰，據《TVBS》報導，有藍營民代認為，即便派出最有勝選機會的藍委蔣萬安出戰，在「三腳督」態勢下選情仍有變數，近期透過國民黨主席朱立倫親信獻策，認為藍白合作難避免，應商討共推一人出戰台北市長，說服有意參選的北市副市長黃珊珊棄選、國民黨則以新竹市不推人來禮讓，作為條件交換。對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，「國民黨要打動柯文哲只有一種東西，就是2024大選」，但以朱立倫現在的能量而言，他沒辦法承諾這樣的條件。

蔣萬安傳出將在過年後宣布參選，前台北市長郝龍斌今建議採「藍白合」策略，否則恐讓民進黨漁翁得利。擬接棒參選的副市長黃珊珊19日對此表示，不要逞口舌之快，把每天該做的事情做好就好，疫情那麼嚴重不要只關心這個。

對此，郭正亮19日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，黃珊珊現在後面一大堆小雞，因此很多小雞當然希望她參選，即使只有10%，也夠小雞們當選了。

主持人王又正追問，「假若真的藍白合作了，蔣萬安不能當民眾黨小雞或黃珊珊當國民黨母雞嗎？」郭正亮說，當然可以，因為這樣柯文哲就是幫所有人站台，黃珊珊如果參選，假設只有10%，那代表這10%就是很死忠的票，所以很容易就會投給民眾黨的市議員候選人。但蔣萬安不一樣，他是一大堆人的母雞，小雞在一開始也要納入討論，要國民黨在各區禮讓一席給民眾黨？這對國民黨來說是絕無可能嘛！因為國民黨市議員的票加起來絕對超過蔣萬安的票，所以國民黨怎麼可能讓給黃珊珊。

郭正亮直言，藍白合禮讓不禮讓的問題，柯文哲不宜在現在回答，因為時間還太早，且他可能也還沒想到什麼好的辦法。

【正常發揮PiMW】藍喊藍白合!黃珊珊犧牲打北市讓蔣萬安 柯P豪語:藍綠合就好我一個個打敗.獨家!派系釀線民風暴…密謀地點曝! 早知黃偉哲會被搞?謝龍介曾爆要小心@正常發揮 20220119完整版

王又正追問，所以重點不是換哪裡，是柯文哲要怎麼說服黃珊珊？郭正亮直言，黃珊珊才52歲，她不選台北市她要選哪裡？要當永遠的台北市副市長嗎？在蔣萬安任內繼續當8年？怎麼可能呢？而國民黨看起來，朱立倫2024沒有機會，又不能承諾人家任何部長，不分區立委坦白講這要民眾黨自己處哩，若黃珊珊不選，要選議員的學姊黃瀞瑩怎麼辦？

最後，郭正亮坦言，國民黨只有一種東西可以打動柯文哲，就是2024總統大選的提名，不過以朱立倫目前的能量，是沒有辦法承諾這種事的，因為沒有用，到時候也不一定是他選，所以這是很麻煩的事情。