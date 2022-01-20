隨著臉書改名Meta，元宇宙成為當前最夯話題，也讓大家對電影《一級玩家》描述的未來世界更感興趣。

現今愈來愈多AR、VR、XR等技術，結合文化、娛樂、影視、遊戲等內容出現，如虛擬演唱會、VR線上展覽等。甚至2021年最夯影集《魷魚遊戲》也有VR版，帶大家體驗虛擬世界。

以前，我們可能覺得虛擬世界還很遠，就算想體驗，設備又貴又難取得；但當內容愈趨多元、價格更加便宜，虛擬世界已經走進我們周遭。過年假期，不想出門到景點人擠人？那就去虛擬世界玩吧！

走入梵谷名畫，親炙大師風采

當產業紛紛投入布局，人們的生活都與元宇宙愈來愈靠近。而在大眾感興趣的文化、娛樂、休閒上，早已快速發展。

長期投入虛擬實境研究、政治大學傳播學院特聘教授林日璇表示，2016年被稱為虛擬實境元年，在遊戲與文化藝術上，開始有許多有趣的應用。像是《深夜咖啡館：致敬梵谷》（Vincent van Gogh），就將梵谷的《夜間咖啡館》《夜晚露天咖啡座》等畫製成VR版本，讓觀眾直接走入畫中世界。

在咖啡館內，你可以看到畫中的客人喝著咖啡，而梵谷就坐在裡面抽著菸斗，仔細找名畫《向日葵》也在其中，你也能自由移動到露天咖啡座或是地下室，整體的氛圍隨著梵谷的畫風、筆觸、色調，可以從中感受當時梵谷的心境，也讓藝術欣賞提升一個層次。

導演黃心健的VR電影《登月》，就讓觀眾帶著VR進入宇宙、踏上月球。 (圖／遠見提供)

此外，像是疫情爆發後，運動、健身也很熱門。林日璇提到，在疫情期間她帶著VR，在虛擬世界中，跟著教練一起打拳擊、跳有氧，不僅可以變換不同場景，也能與周圍學員一起比賽，讓運動更加有趣。

林日璇說，自己如同虛擬世界的原住民，但因了解的人不多，大家也沒有設備，總找不到人一起玩，有種「孤獨感」。不過隨著元宇宙的話題發燒，有愈來愈多人感興趣，親朋好友在虛擬世界開派對的日子不遠了。

設備更便宜輕便，可租賃嘗鮮

當虛擬世界可以變為週末、假期的選項之一，但對大部分人來說，設備的取得、費用或是有哪些管道可以接近，都是跨入的一道門檻。

現今，不管是虛擬實境樂園、高雄VR體感劇院、博物館的VR展覽等，都可以從不同面向入門虛擬世界。電信業者也開始VR租賃服務，像在中華電信，7日只需350元租金，就可以租借XRSPACE、HTC VIVE、Pico相關設備，讓大眾嘗鮮體驗。

林日璇也提到，若想直接擁有VR設備，其實也沒有想像中的貴。像是Meta旗下的Oculus Quest 2，僅要299美元（約8000至9000元台幣），與Switch價格差距不大，疫情期間在歐美地區大賣。2022年，Apple也傳出要推出VR／AR裝置，想必會有規格大戰，待價格塵埃落定，再出手購買也不遲。

XRSPACE平台內容暨產品副總經理劉冠廷表示，對於元宇宙的發展，未來在硬體部分，將愈趨輕便、便宜，其實不必擔心，但在內容部分就有待更多一起加入豐富元宇宙。

本期好享生活，就從音樂、藝術、電影角度出發，藉由如同虛擬KTV的PartyOn、朱銘美術館、導演黃心健的VR電影為例，帶大家了解虛擬世界的各種有趣應用，作為週末或年假的新選擇。

本文作者：邱于瑄

(本文摘自《遠見雜誌1月號427期》)