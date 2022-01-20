二○一九年全球在新冠肺炎疫情肆虐中，造成許多感染者和老年人死亡，隱形殺手就是「沉默缺氧」。有些死者的死因，也可能與睡眠呼吸中止症有關：近期美國曾進行研究，回溯新冠肺炎患者的就醫史，發現其中約有二十一至二十八％曾確診睡眠呼吸中止症，比例很高，將近四分之一。

就邏輯推論而言，睡眠呼吸中止症的病人因為氧氣缺乏，睡眠血氧濃度降低到九○％以下是很常見的情況，血氧值只有六○％的也大有人在，甚至，還遇過有人低到僅有四○％。這些病人體內長期處在慢性缺氧的狀態，身體會自然發展成特定的模式去適應。如果病人每天晚上六至八小時的睡眠，都處於血氧濃度六○至七○％的情況，這時身體通常不會有什麼明顯的症狀，因為「代償機制」會快速啟動，保持生命運作，這種情況大部分是屬於上呼吸道阻塞造成的缺氧；但是，如果此刻不幸感染到新冠肺炎病毒，則是深入下呼吸道的問題，若再加上原本的上呼吸道阻塞，那代表整個換氣通道都受到影響了，血氧濃度可能一路從七○％降低到四○％，像溜滑梯般快速，身體就會瞬間崩潰。

沉默缺氧」好無感 身體代償機制愛硬ㄍㄧㄥ，別輕忽！(圖／方舟文化)

你濃我濃：「血氧濃度」究竟該多濃？

人體正常血氧濃度，應該要維持在九○％以上。回頭看看一般人，當血氧濃度從九○％開始下降時，會啟動反應機制，包括呼吸變快、會喘、心跳變快，身體會趕快做代償；可是睡眠呼吸中止症的病人已經長期缺氧，如果突然之間肺部又出現問題，身體來不及反應、無法代償，血氧值猛然就掉到只剩三○至四○％，這時就需要急救、插管。所以，這種不知不覺中發生崩毀的情況才會被稱為「沉默」缺氧，往往讓人毫無防備，措手不及。

沉默缺氧」好無感 身體代償機制愛硬ㄍㄧㄥ，別輕忽！(圖／方舟文化)

睡眠中慢性缺氧的原因，比率最高的就是睡眠呼吸中止症。在美國，這樣的疾病大部分民眾都很熟悉，因為當地可以免費做睡眠檢查，有醫療紀錄；反觀台灣，向大眾推廣此觀念大約十多年，才喚起部分病友的重視。所以，希望更多人能瞭解睡眠呼吸障礙的症狀表現，提防警訊出現，並及早就醫治療。

(本文摘自《熟睡迎接每一天！》/方舟文化)

【內容簡介】睡眠是人類生理機能得以正常運作的重要過程，它掌管著人體新陳代謝中所需要的休息、補充與再出發。根據台灣睡眠醫學學會統計，全台將近500萬人有睡眠困擾；換算下來，國人平均每五個人中，就有一人有睡眠障礙，打鼾、睡眠呼吸中止、不易入睡等問題，會造成睡眠過程中呼吸經常中斷、身體間斷性缺氧，睡眠中人體應該進行的自我修復機制受到影響，會逐漸形成發炎體質，導致全身器官無法正常運作，進而百病叢生。

本書作者行醫三十年醫學實證心血集成，全齡關注，全身守護，為病患不斷追求精準診斷與臨床技術突破，名列世界前2%頂尖科學家，首創「混合手術」在一次手術中同時治療睡眠呼吸中止症及其他共病，如肥胖縮胃等，改變當代睡眠手術模式，媒體報導評為｢台灣之光｣！「整體治療」則是強調以人為本，量身訂做個人治療方案，指導民眾作好生理時鐘的調整、經鼻呼吸、口咽肌肉訓練、睡姿療法與體重控制等這些自我健康管理。對於鼾聲診斷系統精準度的研發亦不遺餘力，學理與技術並進。並提供最新治療技術資訊給讀者，最重要的是從｢呼吸道阻塞」這種人體最大病根著手治療，不只能消除擾人的鼾聲，更能同時改善全身九成疾病，各種睡眠障礙﹅慢性病都能跟著好轉。

本書最新醫療資訊完整詳實，速查即懂，內容包含：自我睡眠狀況評量、常被一般人忽略的鼾症病理解說﹅居家睡眠﹅醫院睡眠檢查﹅免開刀保守治療﹅智慧型止鼾輔具﹅先進微創手術﹅呼吸障礙預防與復健法，皆可依個人症狀與治療情況做最佳配套選擇，發揮最高醫療效力。

【作者簡介】李學禹 醫師

林口長庚紀念醫院 鼾症睡眠外科教授

名列世界排名前2%頂尖科學家，榮獲----｢國家學研新創獎」﹅｢國家臨床新創獎」等多項醫學貢獻殊榮！

致力睡眠醫學三十年，台灣臨床﹅教學﹅衛教三方權威導師

榮獲｢國家學研新創獎」﹅｢國家臨床新創獎」醫療貢獻殊榮

每年鼾症手術超過500例，各年齡及重症患者治療經驗豐富

【重要醫療貢獻】

˙首創睡眠呼吸障礙｢複合式手術﹅生理協調重建術｣，手術成功率大幅提升

˙研發符合亞洲咽顎臉型之手術技術，並提倡一次性高效率整合手術

˙研發自動鼾聲檢測系統，並致力推廣居家睡眠檢測普及化

˙關懷兒童鼾症影響生長發育﹅智力表現﹅人際關係之影響性

˙視病如親為顱顏構造異常﹅巨人症﹅大肢症等呼吸障礙患者跨科合作治療

˙受邀國際重要醫學會議專題演講，發表SCI國際期刊論文超過100篇並刊載於各大專書

李學禹醫師自住院醫師訓練期開始，至擔任耳鼻喉部部長一職，皆銜命拚搏於林口長庚醫院。一生懸命，以擴展睡眠醫學領域﹅治療睡眠呼吸障礙病患為終生志業。曾擔任台灣睡眠醫學學會理事長，致力於國際交流與接軌，近十幾年間，受邀於世界各醫學會作專題演講與示範手術。每當在機艙中觀賞日出，總能體認：「睡得好，就能帶來美麗的一天。」希望能把這份重要的健康意識，傳遞給台灣的所有民眾。