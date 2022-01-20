經常聽到孩童有注意力不集中，或是過動的問題，其實並不是「活力太充沛」，可能與打鼾及睡眠呼吸中止的情況有關。門診中最特別的案例，就是一位本來上課總是打瞌睡，換了好幾種學習法都沒有改善的孩子，學校老師很挫折，建議家長把他轉去資源班。經過診斷，這孩子患有有睡眠呼吸中止症，在進行了扁桃腺及腺樣體切除手術治療之後，成績突飛猛進至前三名，白天精神好很多，在學校的表現和過去相比，從資源班到資優班，簡直判若兩人!

改善睡眠呼吸，IQ、EQ鹹魚大翻身

小朋友一進到診間，他的狀況我們看行為就略知一二，例如調皮搗蛋、手在醫生的桌上亂揮，或者一直玩旋轉椅；還有一種孩子是恍神、精神不好，父母親每次叫他都要叫好幾次才有反應；甚至有些孩子因為注意力不集中，作IQ測驗分數比一般孩子明顯偏低，經過術後追蹤，發現隨著臨床症狀改善，IQ分數也明顯提高了。對於憂心忡忡的父母親來說，為孩子排除造成學習的障礙，不要輸在起跑線，同時讓孩子身體健健康康，在學校又有良好的人際互動，就是他們最大的盼望。

跑錯科掛錯號？容易分心、過動 可能是睡眠呼吸出問題。(圖／方舟文化)

跑錯科掛錯號？容易分心、過動 可能是睡眠呼吸出問題。(圖／方舟文化)

兒童睡眠評估：「睡眠剝奪」竟然也有國籍問題

針對注意力不集中或過動的孩子，需排除睡眠相關的兩個常見的問題：孩子是不是睡不夠（睡眠剝奪）？以及孩子有沒有睡眠呼吸中止症？

●孩子睡眠不足嗎？

參考美國的學校教育理念，認為孩童每天應該睡足十個小時，特別是十二歲以下的學齡兒童。可是升學壓力沉重的台灣，真正符合這個標準的家庭有多少？父母造成孩子生活型態不健康、體重過重、家庭關係緊張，而孩子背負著父母期待的心理負擔，睡眠時間當然不夠，腦部與全身發育成長都大受影響。

●孩子有打鼾或睡眠呼吸中止症嗎？

若家長說孩子有注意力不集中的問題時，身為耳鼻喉科醫師，除了專業上對打鼾與睡眠呼吸中止症的警覺性，也會先判斷有沒有可能是看不清楚（視力）、聽不清楚（聽力）、鼻塞（過敏）等問題導致無法專心。所以我們在看診時，多半會耐心地跟小朋友聊天，問他們上課的情況，包括坐第幾排？看得到黑板嗎？聽得清楚老師說什麼嗎？排除其他因素後，再把診查焦點轉向打鼾大不大聲，有無磨牙、說夢話等相關症狀的判斷。

家庭是孩子的呼吸中樞，父母是「氧氣」監護人

家庭塑造的飲食、生活環境，對孩子的睡眠生理來說有根本性的影響，例如孩子有沒有在十點前就寢？平常早餐有沒有吃得營養均衡？愛喝含糖飲料嗎？是不是愛吃零食，或是喜歡含有大量人工添加劑的加工食品嗎？

另一個容易被忽視的問題是：水喝得不夠！正常來說，一天的喝水量是「體重乘以三十」的毫升數，例如體重二○公斤的小朋友，每天應該喝水六○○毫升以上，而且是白開水，不是飲料、茶、湯等。否則水分不足，容易影響情緒，會焦煩暴躁，對於過動症或注意力不足的孩子而言會更扣分。父母在白天如果可以陪伴孩子做適度運動，晚上孩子也會睡得比較好。

還有一項重要因素，就是家庭氣氛。若是家人和樂融融，在學校相處也沒有遇上霸凌等問題，那表示孩子的行為環境有良好的基礎，健康的穩定性會更好。

孩子心智行為有問題？百種症狀，可能都是因為「缺氧」

四○％睡眠呼吸中止症的病童，有一定程度的注意力不集中問題；同樣的，注意力不集中或過動的孩子當中，大約也有三○至四○％併有睡眠呼吸中止症。這個研究結果與抽樣的方式有關係，小朋友的睡眠呼吸問題經常是被低估的，原因是孩子的身體及腦部發育尚未成熟，常會以其他的症狀來表現呼吸障礙，例如過動、注意力不好、學習情況不佳、情緒不穩定等等，若不細心留意，很可能就被診斷為心智問題。

●一次兒童睡眠檢查，一輩子都受益

睡眠呼吸出問題的孩子，若一開始未被檢查出真正的病因，往往會經過一段時間的行為療法，而效果其實很有限。在台灣醫學研究中發現：如果可以將孩子的睡眠呼吸問題處理好，注意力不集中和過動症都能得到改善。所以，在此強烈建議：在規劃長期行為治療及藥物使用之前，醫生要先仔細診察並跟家長確認：這孩子會不會打呼？睡眠品質如何？若有需要，可以安排做一次完整的「睡眠檢查」。以釐清孩子行為與睡眠兩者的相關性，據此作精準的醫療計畫。

●止鼾手術成效優異，避免長期藥物副作用

對於阻塞型睡眠呼吸中止症的小孩，止鼾手術（扁桃腺樣體切除術）是一個很好的選項，有機會同時改善睡眠呼吸與行為異常，避免長期用藥帶來的副作用影響。在我們院內的止鼾手術術後評估問卷中可以發現：孩子的專注力明顯改善、睡眠呼吸中止問題也改善。值得注意的是：呼吸中止次數的降低，與行為的改善沒有顯著的線性關係，因為孩子的日常行為，除了睡眠因素之外，還有很多來自環境因素，如家庭生活、學校生活等等，需要整體評估與多元的治療。

(本文摘自《熟睡迎接每一天！》/方舟文化)

【內容簡介】睡眠是人類生理機能得以正常運作的重要過程，它掌管著人體新陳代謝中所需要的休息、補充與再出發。根據台灣睡眠醫學學會統計，全台將近500萬人有睡眠困擾；換算下來，國人平均每五個人中，就有一人有睡眠障礙，打鼾、睡眠呼吸中止、不易入睡等問題，會造成睡眠過程中呼吸經常中斷、身體間斷性缺氧，睡眠中人體應該進行的自我修復機制受到影響，會逐漸形成發炎體質，導致全身器官無法正常運作，進而百病叢生。

本書作者行醫三十年醫學實證心血集成，全齡關注，全身守護，為病患不斷追求精準診斷與臨床技術突破，名列世界前2%頂尖科學家，首創「混合手術」在一次手術中同時治療睡眠呼吸中止症及其他共病，如肥胖縮胃等，改變當代睡眠手術模式，媒體報導評為｢台灣之光｣！「整體治療」則是強調以人為本，量身訂做個人治療方案，指導民眾作好生理時鐘的調整、經鼻呼吸、口咽肌肉訓練、睡姿療法與體重控制等這些自我健康管理。對於鼾聲診斷系統精準度的研發亦不遺餘力，學理與技術並進。並提供最新治療技術資訊給讀者，最重要的是從｢呼吸道阻塞」這種人體最大病根著手治療，不只能消除擾人的鼾聲，更能同時改善全身九成疾病，各種睡眠障礙﹅慢性病都能跟著好轉。

本書最新醫療資訊完整詳實，速查即懂，內容包含：自我睡眠狀況評量、常被一般人忽略的鼾症病理解說﹅居家睡眠﹅醫院睡眠檢查﹅免開刀保守治療﹅智慧型止鼾輔具﹅先進微創手術﹅呼吸障礙預防與復健法，皆可依個人症狀與治療情況做最佳配套選擇，發揮最高醫療效力。

【作者簡介】李學禹 醫師

林口長庚紀念醫院 鼾症睡眠外科教授

名列世界排名前2%頂尖科學家，榮獲----｢國家學研新創獎」﹅｢國家臨床新創獎」等多項醫學貢獻殊榮！

致力睡眠醫學三十年，台灣臨床﹅教學﹅衛教三方權威導師

榮獲｢國家學研新創獎」﹅｢國家臨床新創獎」醫療貢獻殊榮

每年鼾症手術超過500例，各年齡及重症患者治療經驗豐富

【重要醫療貢獻】

˙首創睡眠呼吸障礙｢複合式手術﹅生理協調重建術｣，手術成功率大幅提升

˙研發符合亞洲咽顎臉型之手術技術，並提倡一次性高效率整合手術

˙研發自動鼾聲檢測系統，並致力推廣居家睡眠檢測普及化

˙關懷兒童鼾症影響生長發育﹅智力表現﹅人際關係之影響性

˙視病如親為顱顏構造異常﹅巨人症﹅大肢症等呼吸障礙患者跨科合作治療

˙受邀國際重要醫學會議專題演講，發表SCI國際期刊論文超過100篇並刊載於各大專書

李學禹醫師自住院醫師訓練期開始，至擔任耳鼻喉部部長一職，皆銜命拚搏於林口長庚醫院。一生懸命，以擴展睡眠醫學領域﹅治療睡眠呼吸障礙病患為終生志業。曾擔任台灣睡眠醫學學會理事長，致力於國際交流與接軌，近十幾年間，受邀於世界各醫學會作專題演講與示範手術。每當在機艙中觀賞日出，總能體認：「睡得好，就能帶來美麗的一天。」希望能把這份重要的健康意識，傳遞給台灣的所有民眾。