今日是農曆冬天最後一個節氣「大寒」，通常都是一年當中最冷的時節。以中醫觀點來看，儘管台灣天氣不屬酷寒，但大寒也接近農曆春節，很多人開始忙著辦年貨、準備尾牙、除舊佈新等，身心都比平日更忙碌，容易因疲累並受濕冷天氣影響，使免疫系統失調，引發慢性病發或感染性急症。因此「暖養生」的重點，會放在放緩動作、平緩情緒，以及溫補食療為主。

國民健康署指出，醫療數據顯示，大寒時節是氣喘的好發季節，病人更需留意氣溫變化。下列生活重點最好多注意：

1.早晚氣溫變化大，隨身攜帶小外套、絲巾或圍巾，避免著涼。

2.淸晨運動要暖身，劇烈運動要避免。

3.打掃時戴口罩、並用吸塵器或濕抹布取代掃把，減少灰塵飛揚。

4.患者應按時回診就醫，並遵醫囑正確及規律用藥，不可擅自停藥。

●大寒暖養生 早睡晚起 多睡1小時最好

中醫師羅明江提醒，大寒時節的日常起居，最好順應「冬季閉藏」的特性，做到早睡晚起。「早睡是為養人體的陽氣，晚起則是為養人體的陰氣。」身體陰陽平衡，機能運作自然能更順暢。

除此之外，穿脫衣物也要隨氣溫增減，出入空調場所也要適時調整，避免過大溫差，更是保養心血管的重點。

(圖/中時新聞網製作)

中醫師郭大維也指出，大寒時節已是冬天尾聲，進補量要慢慢減少，調整為平補的方式，適當選擇一些甘味的食物來調和脾胃，像是山藥、南瓜、地瓜、紅棗、桂圓、香菇等，並加入有升散性質的食物，如香菜、白蘿蔔、大白菜、芥菜、茴香等，為適應春天「升發特性」做準備。

除此之外，多活動、按摩身體也是活血要點。郭醫師建議，可以將雙手搓熱後，敷在後腰部，透過手掌的溫度來暖腎，有助於疏通帶脈、促進腎氣循環，為迎接新春做好暖身。