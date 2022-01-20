歲末年終將至，許多公司開始打考績進行年度評等，有網友與經理會談後，被告知考績是團隊最佳，但被告誡不得張揚，但他也好奇若被同事問到考績相關話題，該誠實回答嗎？文章引起熱議，但內行人卻點出，原Po其實被經理唬住，「跟你說第一名，你才不會離職，一切都是話術。」

該名網友在《PTT論壇》上發文表示，今年考績約談後，經理告知是團隊中最好的，但經理也強調此事是公司機密勿外傳，不過這陣子考績是同事間的熱門話題，讓他不禁想問，「若被問起會坦誠地說出來嗎？還是先裝傻，一起演戲喊今年誰是第一？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人卻認為原Po被經理的話術騙了，「老闆這樣說你就會感到受重用，不會離職，老闆聰明」、「經理可能對每個人都這樣說」、「每一個都這樣說，經理想測試哪一個嘴巴比較牢」、「經理跟每個人都這樣說啊」、「經理可能對每個人都這樣說」、「話術，別傻傻被騙，可以多方下手拼湊。」

至於要如何面對同事的詢問，網友表示，「看多熟，熟的話才會大概講一點」、「打哈哈輕鬆帶過」、「一律說中下啊，省得麻煩」、「人們對於考績中下的人是最友善的」、「誰會誠實說，一定說隨便亂回答帶過吧」、「看熟不熟，熟的話會打探一下，但會留一手。」