俄羅斯女子米妮娜（Yulia Minina）養的緬因貓（Maine Coon）凱菲爾（Kefir）重達12.5公斤，體型、重量比一般嬰童還大，據信是全世界最大的貓，不過凱菲爾目前才2歲，預計還有2年時間可以繼續發育。

《紐約郵報》（New York Post）報導，住在俄羅斯東部的米妮娜是在2年前買下凱菲爾，2年來凱菲爾的體重直線上升，目前約達12.5公斤，比一般嬰童的體重還重。根據線上媒體公司BabyCenter.com介紹，一般2歲嬰童的體重介於26至28磅（約11.79至12.7公斤）。

A two-year-old Maine Coone cat from Russia is thought to be the world’s largest kitten, with fans going wild for its massive size.



https://t.co/XCOL55Uqfb — news.com.au (@newscomauHQ) January 19, 2022

米妮娜笑稱：「我無法想像有哪一個嬰兒可以這麼大。」

緬因貓原本就是體型巨大的貓，公貓可以重達18磅（8.16公斤），母貓平均重達12磅（5.44公斤），若計入尾巴，身長可達3英尺（91.44公分）。

不過才2歲的凱菲爾已經超越同儕，未來還有2年的生長期，體重指日可待。

米妮娜笑說，朋友來家裡時，還以為凱菲爾是狗。

雖然凱菲爾的外表看起來很兇悍、令人害怕，不過米妮娜說，牠的性格實際上非常「有感情、謙虛」，當家裡有訪客時，也願意被撫摸，不會抗拒。

除此之外，凱菲爾性格也非常冷靜、聰明。

貓主子這麼巨大有什麼困擾？米妮娜說，凱菲爾還小時喜歡爬到她身上睡覺，那時候並沒有任何困難，不過現在牠長得太大、太重了，當凱菲爾再爬到身上時就很難入睡了。