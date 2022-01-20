數位資產NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）最近引起熱潮，許多網友、藝人，甚至是企業都紛紛推出自己NFT作品，吸引大批粉絲搶購。然有鑑於它的概念、價值仍不清晰，市場風險大，網友以「鬱金香2.0」形容，質疑龐大資金湧進炒作NFT，「是不是一種金融亂象，崩盤的前兆嗎？」，引來網友熱烈討論，有網友警告，「多頭末期，投機風氣未來越瘋狂」。

荷蘭16世紀發生史上第一起泡沫經濟事件，當時引進的鬱金香球根大受歡迎，吸引民眾大肆搶購，推升價格飆升，然而風潮過後泡沫破裂，價格跌至僅高點的百分之一，引起當地一陣混亂。

此前加密貨幣龍頭比特幣價格狂飆，也被人以這段歷史形容其為鬱金香狂熱，近期NFT掀起全球熱潮，無數網友、藝人推出自己NFT產品，在印尼更有1名22歲男大生，只是將自己5年來的自拍照製作成NFT放到交易平台，短短5天狂撈100萬美元，火爆程度連他自己都不敢相信。

1名網友在PTT股板發文，指許多資金湧入炒這種發行無限量的東西，堪稱「鬱金香2.0」，發行者、持有者都大肆推廣，許多管道深怕不知道怎麼購買NFT，且這種東西根本沒有法律約束，跳票就沒了，「炒這種東西，是不是一種金融亂象，崩盤前兆？」。

貼文一出後，底下網友回應，「多頭末期，投機風氣未來越瘋狂」、「網路泡沫就是這樣來的，一堆人在奇摩開店，結果收掉店反而沒生意，最後倒店潮」、「就是炒到沒什麼好炒，才找新東西出來炒」、「過剩的資金會自己找到出口，就看誰最後一棒而已」、「去買這個被套根本活該」、「比較像.com泡沫，只要名字有關係就是噴」。

但有網友指就目前看來影響不大，「NFT根本不重要」、「量那麼少影響不大」、「NFT裡的實質資產超少」、「NFT比較像宗教信仰，當然夢醒還是一場空」、「還不夠，要泡沫要路上阿伯還在買NFT」。

日前新世代金融基金會董事長陳冲表示，NFT是利用區塊鏈技術，將數位資產上鏈後產生Token（代幣），使代替物具有不可代替性；嚴格來說，多數NFT是將同質化商品(代替物)非同質化，將NFT成為表彰特定物或權利的工具；或是將創作的作品轉為NFT，或是藉NFT取得冠名權，漪歟盛哉，自然在法律上一時難有定論。

陳冲擔憂，若短期內發生履約糾紛，或是發現NFT沒有預期的獨特性(非同質化)，真不知如何善了? 台灣連加密幣「日常業務」的主管機關都擺不平，屆時發生NFT問題，又該如何是好？