市場預期聯準會（FED）升息速度將加快，可能在 3 月一口氣升息 2 碼，帶動美債殖利率飆漲，科技股、道瓊、費半賣壓湧現，導致19日台股走勢震盪。升息對科技股來說是個災難，但是對金融股來說卻是一個大利多，預估FED升息一碼，台灣金融業每月獲利將可提升約42億元，故筆者建議投資人可將金融股納入資產配置的一部分，其中國泰金與富邦金是筆者認為在台灣金融業中獲利能力最佳的兩家公司。

而周三（19日）台股在大跌過程中，盤面出現亮點，就是電動車電池正極材料。筆者早在去年底就公開對於2022年產業趨勢的看法，電動車與汽車相關零組件將是今年的重要主流之一，果不其然，近期與電動車相關股票都很活躍。相信許多讀者對於「電動車電池正極材料」一詞相當陌生，筆者簡單介紹一下電動車電池材料。

電動車產業分成三個部分，上游材料-零組件、中游模組-系統、下游整車-服務，筆者這次專欄所介紹的是電池芯中的正極材料，是位於上游材料的零組件。

現在我們把焦點縮小放在電池上，從化學電池分類表，可以得知化學電池分成三個類別：一次電池、二次電池、燃料電池，而電動車電池是屬於二次電池，可藉由充電回復蓄電量的可重複使用之電池就是鋰離子電池。接下來我們將目光放在電池芯中的材料，其中正極材料是這次的主角。

何謂正極材料? 正極材料組成內容：錳酸鋰(LiMn2O4)、磷酸鐵鋰(LiFePO4)、鎳鈷鋰(LiNiCOO2)三種為主要材料。電池運作原理是電池在充電時，內部的鋰從正極移至負極儲存，在使用電池放電時鋰向正極移動。 正極材料中鎳含量越多，電池容量就越大。以下是筆者認為未來有機會成為強攻的股票：

•康普：今年因應客戶需求，架設全新產線，預期農曆年後就可進入量產階段，年產能達 1.1-1.3 萬噸，年增120%以上，長約覆蓋率更達80%以上。

•美琪瑪：受惠鈷、鎳報價高檔，下半年業績穩健回升，連五月營收站上4億元，前11月營收37.5億元、年增77.6％，電動車仍在成長趨勢上，後市展望正向。

•立凱：台積電力推綠色製造與廠區智慧節能再出招，將在2030年把旗下廠區所有不斷電系統的鉛酸電池，全數改用磷酸鋰鐵電池，帶動台股相關電池概念股。

•長園科：台積電力推綠色製造與廠區智慧節能再出招，將在2030年把旗下廠區所有不斷電系統的鉛酸電池，全數改用磷酸鋰鐵電池，帶動台股相關電池概念股。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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