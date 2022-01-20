新冠疫情爆發迄今2年了，反貧窮倡議組織「樂施會」周一（17日）發布報告顯示，世界上99%的人口收入都下降，但全球前10大富豪的資產幾乎全翻倍，達到1.5兆美元，即便他們日開銷100萬美元（折合新台幣約2700萬），400年也花不完；樂施會質疑這些富豪財產的驚人增長，反而揭露經濟的缺陷。

綜合BBC等外媒報導，根據富比士富豪榜顯示，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在疫情的前20個月，身價翻了10倍到2942億美元，一舉超越亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成世界首富；而貝佐斯身價也暴增67%至2026億美元；臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）身價也翻倍到1177億美元。

樂施會發布一份名為「不平等的殺戮」的報告，直指在貧困席捲全球之際，這些億萬富翁的爆炸性財產，揭露經濟的根本缺陷，在全球危急時刻，不公平的經濟體系為這些富豪帶來「意外之財」，但無法保護無數因缺乏食物、醫療資源的窮人，這是一個可避免的悲劇。

報告稱，自2020年3月至2021年10月疫情肆虐期間，世界上有99%的人收入減少，但含馬斯克在內的10大富豪們，以每日暴增13億美元的速度，資產不斷膨脹。世界前10大富豪所擁有的財產，是社會底層40%人口（約31億人）的6倍，即便每日開銷100萬美元，也需要耗時414年才能花完。

樂施會呼籲各國政府徵收一次性99%的「暴利稅（windfall tax）」，徵稅後這些富豪的收入仍高於疫情前超過80億美元，而稅收也都可用於疫苗接種費用、因應氣候變遷、提供醫療健保等事項。