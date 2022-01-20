美國總統拜登（Joe Biden）就任已滿一周年，但呼聲已經不如以往，疫情升溫、通膨惡化，美國民眾對他的評價也貶大於褒，支持度一落千丈。但有研究發現，美國總統的支持度和美股可能存在著關聯性，且是成反比；換言之，拜登的支持度越低，對華爾街可能就更有利，而這或許也會為今年美股帶來「意外之喜」。

《MarketWatch》記者赫伯特（Mark Hulbert）撰文指出，逆向思考者堅信，政經上的極端立場大多都是被誇大的，一年前許多人將拜登譽為「救星」般的存在，這群人則不以為然，如今拜登備受「災難性」般的批評，他們又不置可否。

Ned Davis Research研究顯示，除了總統支持度低於35%這種極端情況外，它和道瓊工業指數可能存在著反比的關聯性。若根據蓋洛普民調滿意度來看，低於35%（含），道指年化報酬率超過-10%；而介於35%至50%之間，則超過10%；若在50%至60%之間，稍微收斂至5%至10%；如果支持度大於和等於65%則約2到3%。

根據政治數據網站《五三八（FiveThirtyEight）》綜合民調顯示，僅有約42.4%的美國民眾支持拜登就任以來的表現，另52.2%的民眾則多為負面評價，而這42.4%則剛好於35%至50%區間。

然為何總統支持度會和股市有著反比的關聯性？赫伯特認為，「無論在政治或市場上，高支持度大多反映出不切實際的期望」。

赫伯特早於去年1月撰文指出，考量美國兩黨兩極化的現象，拜登上任後推行政策將困難重重，雖然疫苗已經開始大規模接種，但只要疫情仍未獲改善，經濟、市場上不確定因素猶存。時至今日，美國民眾幾乎一面倒對時下的政經環境不樂觀，而這或許也會為美股帶來「意外之喜」。