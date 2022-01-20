36歲吳姓男子駕駛自小客車於1月19日晚間近10時行駛至國道1號南向353.8公里楠梓路段時，疑似未保持安全距離，追撞涂女駕駛的自小客車，涂女的車輛往前推撞陳男的自小客車，之後吳男的汽車起火燃燒。此事故幸無人受困受傷。
第五公路警察大隊說，事故車輛排除後，現場散落多數碎片，經工務段人員清掃後於10時20分排除恢復通車，3名駕駛人酒測值均為零。
至於詳細肇事原因，仍需國道警察鑑定。後續由國五大隊岡山分隊處理中。
國1楠梓火燒車
36歲吳姓男子駕駛自小客車於1月19日晚間近10時行駛至國道1號南向353.8公里楠梓路段時，疑似未保持安全距離，追撞涂女駕駛的自小客車，涂女的車輛往前推撞陳男的自小客車，之後吳男的汽車起火燃燒。此事故幸無人受困受傷。
第五公路警察大隊說，事故車輛排除後，現場散落多數碎片，經工務段人員清掃後於10時20分排除恢復通車，3名駕駛人酒測值均為零。
至於詳細肇事原因，仍需國道警察鑑定。後續由國五大隊岡山分隊處理中。
國1楠梓火燒車
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