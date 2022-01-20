不少上了年紀，但顏值卻沒有老化的美女，一般都被稱作美魔女。日本就有一位已經40歲，女兒都已經19歲的美魔女川端步，至今仍然保有20多歲的面孔，與女兒合照時，就連網友都猜不出來，到底誰才是母親。

40歲的川端步，時常在Instagram分享日常生活照，照片中的她與20多歲女性無異，凍齡的臉孔讓人訝異不已，她也時常貼出與女兒的合照，考倒一票網友。

其中一張在伏見稲荷神社的和服照，更是引發網友討論，讓人直呼以為是姊妹，根本分不出到底誰年紀比較大，更難以想像川端步已經當媽快20年。

事實上川端步就曾在2020年的《國民美魔女大賽》奪下亞軍，也讓她知名度暴漲，就連香港女性雜誌也特別報導，稱川端步是凍齡美女，與19歲女兒根本就是「雙胞胎」。

川端步人生也頗為坎坷，就讀大學期間懷孕後，決定休學專心顧家，未料女兒上了小學後，丈夫就拋下母女兩人離開，成為單親媽媽的她卻始終沒抱怨，不僅一邊照顧女兒，一邊又回學校繼續念書，最終順利畢業。