Breeze Super微風超市迎虎年，以「福虎吉祥 百匯盛典」為主題，預購年菜較去年增加2成備貨量，觀察到近來疫情多變化，不少家庭決定在家圍爐，帶動傳統台味年菜、禮盒預購較去年增加1成。

Breeze Super x 黃婉玲家傳年菜，鹽醃肉，每組1950元。（微風提供）

除了集合君悅、六福客棧等五星飯店團圓年菜外，還以「傳家菜」為概念推出家宴，推薦家宴獨特的「布封竹地雞」，手工布封後，採用低溫、低溼控制的環境下熟成3天讓肉體纖維軟化，在自然穀物吸收下，肉質富有彈性且細緻、清甜。

Breeze Super x 黃婉玲家傳年菜，鹽醃肉，每組1950元。（微風提供）

還邀來曾任電影《總鋪師》美食總指導、電影原著作者的「台菜教母」黃婉玲推薦6道經典的台菜年味，營造「家的味道」。大年初三到初五微風超市南山旗艦店舉辦「台南小吃市集」快閃活動，黃婉玲將與她的學生一起呈現台南小吃的原貌。

Breeze Super x 黃婉玲家傳年菜，菜尾湯，每組1000元。（微風提供）

黃婉玲私房家傳年菜，挑選新年餐桌不可或缺的菜色，包含象徵福氣綿延留長的「紅燒羹」、代表感恩菜的「菜尾湯」、極為費工的「鹽醃肉」，還有獲得美食推薦的「金醬肉」、「花生粽」、「花開富貴甜湯」六大經典象徵福虎吉祥。

Breeze Super布封竹地雞，每隻元；迎春鹽焗竹地雞禮袋組（預約販售），每組元（含紅色保冷袋）。（微風提供）

Breeze Super布封竹地雞，每隻元；迎春鹽焗竹地雞禮袋組（預約販售），每組元（含紅色保冷袋）。（微風提供）

其中，有「台式火腿」之稱的鹽醃肉是嫁妝菜，豬腿庫經過巧妙剔骨，再以人工不間斷使勁搓揉50分鐘以上，佐以鹽與天然香料，造就不油膩的特殊口感。經典「菜尾湯」並非以剩菜集結而成，而是老台菜中少數不帶有移民色彩的菜色，透過特殊烹調手法，因過往扮演答謝賓客的角色，堪稱絕無僅有的「感恩菜」。