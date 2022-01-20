夏姿⋅陳SHIATZY CHEN男裝概念店2月28日前以新春紅色系快閃單品為主。（夏姿⋅陳SHIATZY CHEN提供）

米蘭男裝周正如火如荼地舉行，而由王陳彩霞創立的「夏姿．陳SHIATZY CHEN」也有新動作，品牌首間男裝概念店於19日正式開幕，並搭配即將到來的農曆年，即日起至2月28日，為整個店面換上象徵喜慶、好運的紅色店裝，外強以Pop Art 手法潑灑紅色顏料，店內男、女、童裝也都以紅色單品為主，並推出期間限定棉襖，並於現場準備夏姿虎年籌碼、戳戳樂等道具，提供給大家試試新年手氣。

夏姿⋅陳SHIATZY CHEN獨家限量趣味塗鴉手繪襯衫，2萬5800元。（夏姿⋅陳SHIATZY CHEN提供）

夏姿．陳SHIATZY CHEN男裝概念店，選址於台北市大安區，由澳洲設計公司Layan Design Group的Johannes Hartfuss主筆設計，其擅長將東方文化融入西式輪廓中，與夏姿品牌精神相輔相成，本次男裝概念店訴求從服裝到店內裝潢、傢俱擺設皆以打造男士專屬購物空間為概念出發;為迎接農曆年，店內也陳列品牌經典紅色男女款式，如男裝長版開版金屬紗線緹花外套、開版圖騰刺繡上衣等，本次也為首間男裝店推出兩款限定襯衫，一件於背後印有象徵生機力量筆觸的圖騰、富有層次感繡上數字「1978」，代表著夏姿創立年份，另一件則以大面積手繪襯托品牌花梅花刺繡圖騰。