大陸半導體業者「速通半導體」公司，透過台灣人士在新竹縣竹北市成立「威通科設計有限公司」，作為在台辦公室，高薪挖角某科技公司約8名工程師從事無線通訊晶片研發業務，但「威通科」公司不到1年即解散。檢調19日約談「威通科」公司登記負責人郭清俊、及公司實際負責人的兒子郭家瑋、胡姓主管共3人，全案違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》罪嫌偵辦。台北地檢署訊後諭知郭家瑋交保20萬元、胡清俊獲請回。

網路資料指出，位於大陸蘇州的「速通」半導體科技有限公司，是一家專注於發展下一代無線片上系統的無晶圓半導體公司，其願景是改革連接無線網絡和人機互動方式。公司團隊由來自美國矽谷、韓國資深人士及世界一流工程師組成，目前正在開發最新一代的Wi-Fi 6晶片組，來滿足全球市場對Wi-Fi的增長需求。

新北市調查處獲報，指速通半導體公司未經主管機關許可，亦未在台灣地區合法設立公司或辦事處，涉嫌由郭清俊及兒子等人於2020年10月21日在新竹縣竹北市以162萬6000元向經濟部中部辦公室登記，成立「威通科設計有限公司」，做為速通公司在台辦公室，從事業務活動，並涉以高薪引誘某科技公司約8名工程師加入，從事無線通訊晶片研發業務，速通半導體公司除直接匯款給薪外，亦會透過威通科發薪。「威通科」公司早已在去年7月23日解散。

調查局懷疑，郭清俊及兒子等人涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」；依法可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科台幣15萬元以下罰金。

台北地檢署指揮調查局新北市調查處執行搜索3處，訊問郭清俊父子及胡姓主管3人。