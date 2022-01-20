服裝向來豔麗搶眼的義大利服飾品牌MSGM，2022秋冬男裝系列，品牌設計總監Massimo Giorgetti以知名建築師、家具和工業設計師 Gaetano Pesce作品為靈感，以其作品的寶色色調、生動色彩，作為點亮秋冬衣櫥的秘密武器。

Gaetano Pesce著名作品之一的 Shadow 扶手椅。（翻攝自Gaetano Pesce官網）

本季印花圖案經迷幻處理，將對現實的流暢態度和感知反映在各式印花中。（MSGM提供）

MSGM 2022秋冬男裝系列，以義大利工業設計師Gaetano Pesce的傢俱作品為靈感。（MSGM提供）

於1960年代活躍於設計圈的 Gaetano Pesce，曾擔任建築、城市規劃師、工業設計師的他，向來擅長以各式材料、鮮明色彩的運用文明，並把實用與美觀性融為一體，將家具當做藝術品般創作，其中以女性曲線創作的「Up系列」最具代表性。MSGM將其獨特美學移植至本季男裝中;例如以被造型柔軟的 Shadow 扶手椅為原型，運用其氈制絎縫設計，製作超大號派克大衣、寬大的羊毛衫和開襟羊毛衫、Michetta 沙發墊應用於尼龍襯衫上的錯視印花、另外也參考Feltri 扶手椅的色彩組合、線條等，以縫線圖案裝飾於灰色毛氈襯衫、柔軟剪裁的夾克和羊毛西裝上，表現得淋漓盡致。