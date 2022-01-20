私密影片流出 ØZI凌晨完成報案「不希望再波及傷害其他人」

藝人ØZI驚爆性愛影片外流，19日深夜11時許他在經紀人的陪同下，正式到敦化南路派出所報案。20日凌晨，ØZI製作完筆錄、步出警局時，面對媒體表示，「這禮拜發生蠻多事情的，來報案是針對私密影片流出，不希望這件事情再波及傷害到其他人，所以趕快來警局提告。」

ØZI表示，父母也很擔心此事，接下來的事情都交由警方處理，隨即迅速搭車離去，未再回應其他問題。

大安分局表示，ØZI對散布不雅影片者，提出刑法妨害風化告訴，警方依法受理，後續將積極偵辦。