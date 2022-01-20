憂美國國債收益率上升 美股收跌 那指下跌166點 05:572022/01/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 憂美國國債收益率上升 美股收跌。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人繼續擔憂美國國債收益率上升，以及美國聯邦準備理事會（Fed）的緊縮貨幣政策，美國股市3大指數今天收跌， 道瓊工業指數下挫339.82點或0.96%，以35028.65點作收。 標準普爾500指數挫跌44.35點或0.97%，收4532.76點。 科技股那斯達克指數下跌166.65點或1.15%，收14340.25點。 費城半導體指數下挫115.05點或3.09%，收3612.19點。（譯者：陳正健）1110120 股價指數期貨贏家專欄－美股疲弱 投資人屏息以待 升息在即帶動美歐債券殖利率衝高 全球股市倒成一片 #點或 #投資人 #收跌 #65 #11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球SPAC籌資掀熱潮 安永：台灣適用仍有難度 04:102022/01/18 產業特刊 Fed升息週期 美股漲更凶 04:102022/01/18 全球財經 社評／傾聽市場與企業的聲音 04:102022/01/18 焦點新聞 微軟砸687億美元 買動視暴雪 04:102022/01/19 全球財經 滬指早盤跌0.3％ 創業板挫近2％ 12:122022/01/19 財經 《港股》美債殖利率上升 恆指連跌3天 16:482022/01/18 財經 《韓股》外資救不回 KOSPI連5黑 16:142022/01/19 財經 人民幣在岸價收跌9點 節前人民幣難調整 17:392022/01/19 財經 滬指收跌0.3％ 創業板挫逾2％ 16:012022/01/19 財經 創新板鬆綁 強心劑雙管齊下 04:102022/01/19 財經要聞 《國際金融》歐股收近周低點 科技股下滑 09:432022/01/19 財經 國際熱門新聞 美疾管中心證實：Omicron疫情正開始消退 - 國際 - 中央社 「我忍了10年！」 北韓一道命令 退伍軍人怒了 - 國際 北京報復立陶宛 學者：暴露歐洲弱點 但反幫了歐盟一把 - 國際 影》太狂了! 少年用一張機票 大啖無限量飛機餐 - 國際 「北京嚇不到我的國家」 跟進立陶宛 斯洛維尼亞嗆聲大陸 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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