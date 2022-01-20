投資人繼續擔憂美國國債收益率上升，以及美國聯邦準備理事會（Fed）的緊縮貨幣政策，美國股市3大指數今天收跌，

道瓊工業指數下挫339.82點或0.96%，以35028.65點作收。

標準普爾500指數挫跌44.35點或0.97%，收4532.76點。

科技股那斯達克指數下跌166.65點或1.15%，收14340.25點。

費城半導體指數下挫115.05點或3.09%，收3612.19點。（譯者：陳正健）1110120

股價指數期貨贏家專欄－美股疲弱 投資人屏息以待
升息在即帶動美歐債券殖利率衝高 全球股市倒成一片
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