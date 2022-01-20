2022年台北市長選舉，國民黨以立委蔣萬安呼聲最高。民進黨則傳出衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍等人選。資深媒體人尚毅夫表示，民進黨台北市長人選，林佳龍的機會相對較大，因陳時中過去在負聲量上面，以台北市最高，另外他還有個天敵，就是台北市長柯文哲。

尚毅夫19日在《年代向錢看》節目中表示，民進黨台北市長人選去，現在看來看去，林佳龍的機會相對較大。因為有幾個因素，讓陳時中機會變小，第一個，疫情的情況先不用講，根據TVBS近日針對全國主要政治人物進行聲望調查，陳時中滿意度雖位居第二，但是他的不滿意度卻有35%，位居第5名。陳時中過去在負聲量上面，以台北市最高，不滿意度跟負聲量代表票源的拓展性是萎縮的。

尚毅夫接著表示，第二個因素，就是陳時中還有個天敵柯文哲，他出馬原本是要跟蔣萬安打仗，但是他回過頭來，可能最難纏的，還是台北市長柯文哲。柯若出手，到底會變成什麼樣子？比如民進黨的優勢是年輕選票，偏偏柯文哲在台北市有年輕選票，柯把年輕選票抽走以後，陳時中的勝算有多大？所以陳時中在台北，競爭對手是國民黨，但是他的敵人是柯文哲。