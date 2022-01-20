英國政府數據顯示，國內去年12月通膨率升至近30年來新高，引發薪資跟不上生活成本增加的擔憂。

法新社報導，英國去年12月通膨率上升至5.4%，在國內能源價格預計將進一步上漲之際，通膨率可能還會升高。

IX Prime主管馬吉（Jay Mawji）指出：「在消費者物價以30年來最快速度上漲之際，薪資卻成長緩慢，英國人民因為生活成本（上升）進一步受到壓迫。」

據分析，由於加稅及國內能源費用計畫上漲，預計英國人生活成本在今年4月將進一步飆高。