蔡政府開放日本福島食品似乎箭在弦上，外界質疑是否有時程表？總統府昨(19日)表示，會跟社會各界進行溝通，也跟日本方面的各界在進行溝通，一旦有具體進度，政府相關的部會會跟國人報告說明。無黨籍立委高金素梅昨在臉書指出，看看執政的民進黨，進口萊豬之後，現在又要進口日本核食給人民吃，完全棄守全民健康的最後防線！

高金素梅指出，這幾天，衛福部國健署公布了2019年的癌症登記報告，大腸癌已連續14年蟬聯十大癌症之首，罹患大腸癌的主要原因，和吃下去的東西有非常密切的關係，看看執政的民進黨，罔顧國民健康，進口萊豬之後，現在又要進口日本核食給人民吃，完全棄守全民健康的最後防線、放棄了對日本高風險輻射食品的全面檢測義務和貿易談判權。

高金素梅更說，寧願黑箱交易，就為了蔡英文「走向國際」的政治虛榮，這不但嚴重威脅和傷害了我們後代子孫的健康和食品安全環境，還斷送了台灣農業永續發展的未來。她也提到民進黨的標準，就是標準可以改、證據可以造、安全只能說、風向要帶到 ，目標就是核食進口一定要過關，但過關對人民無好處，對民進黨國家又是一次旗開得勝。

此文曝光後，已有近萬名網友按讚，有人在高金素梅臉書貼文底下留言表示「講得好貼切」、「台灣人要有覺醒的心」、「核食改名叫福食，呼攏老百姓很有用」、「真的厲害了我們的台灣人。努力反核，又開放核食進來吃」、「公投就只是公投，根本就是黨意凌駕民意，行政命令大於一切」。