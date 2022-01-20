台灣菸酒公司19日指出，2021年底立陶宛生產的深色蘭姆酒約2萬400瓶，遭大陸拒收漂流海上，台酒轉購入台灣表達力挺；該批酒品18日到港，將重新製作中文標貼包裝，首批預計1月底上市。此消息引發熱議，兩派網友看法兩極互不相讓，在網路掀起論戰。

《中國時報》18日報導指出，立陶宛與我國互設代表處，成就第一個以台灣為名的歐洲外館，此舉引發大陸不滿，開始展開經貿報復。先有立陶宛知名啤酒商遭取消多筆訂單，甚至出現貨物無法清關情形，去年12月更有約2萬多瓶深色蘭姆酒遭拒收，導致貨物滯留大陸港口。

台灣菸酒股份有限公司得知消息後，為表達與立陶宛友好之意，加上認為深色蘭姆酒具市場性，決定出手收購。台酒出手購入總計2萬400瓶蘭姆酒，備受外界關注，目前已有許多公司、團體有意願大量採購。

消息一出網路熱議，網友意見分為正反兩派，雙方看法相左引發論戰。網友在《中時新聞網》、《TVBS新聞》、PTT論壇留言：「盤子台灣不是浪得虛名」、「不要亂花錢」、「乾脆養立陶宛算了」、「疫苗專用別人送的，蘭姆酒也挑別人不要的」、「什麼時候建交？台灣不要只會當工具人，好嗎？」「這酒有台灣價值，覺青快去全包」；但也有網友認為：「沒人強迫你買，不想買的就離開不必來酸」、「想買耶！就怕搶不到」、「最近要做烘培剛好可以」、「想支持一下，畢竟自由的味道難得可貴」、「就算我不喝酒我也要買一支當友好紀念」。

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