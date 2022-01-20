台灣國民美食蚵仔麵線便宜又好吃，在台工作的俄羅斯女模Tasia品嘗過後，忍不住潸然淚下，因為想起與爸爸相處的回憶，由於在俄羅斯蚵仔是很昂貴的食物，她第一次吃是爸爸攢了錢，在她生日的時候帶她去餐廳吃的。如今她在台灣吃到這碗便宜又美味的蚵仔麵，真的希望能讓爸爸也吃看看，無奈父親已過世，這個心願已無法實現。

在台灣工作的俄羅斯模特兒Tasia日前在《不要鬧工作室》發布的新影片中，試吃了台灣的國民美食「蚵仔麵線」，只見麵線中有蚵仔和辣椒與香菜。而她吃了一口竟忍不住落淚哽咽，讓主持人一度驚慌詢問「怎麼了？是不是太辣了？」

Tasia表示，這碗麵線非常好吃，只是這個食物讓她忍不住想起自己的爸爸，以前她常常跟著爸爸一起去釣魚，然後爸爸會將當天釣到的海鮮煮成晚餐給她吃，而爸爸知道她很愛吃香菜，所以總會在料理上灑上香菜；同時，爸爸也知道她愛吃辣的東西，所以也總會默默地把她的食物做成是小辣的。

Tasia說，蚵仔在她的國家非常昂貴，她第一次吃到蚵仔是在某一年的生日，爸爸努力工作賺錢以後，在她生日那天帶她去餐廳，那時是她與爸爸兩人此生第一次吃到蚵仔，而如今吃到這碗蚵仔麵線，讓她不禁想起過去與爸爸吃蚵仔的回憶。

Tasia透露，她的爸爸生前總是很努力地工作，賺了錢也捨不得花在自己身上，常常都把錢存起來給她和弟弟，而且爸爸常常會花錢買好吃的東西給他們，也會帶他們去好一點的餐廳品嘗新的東西，而這碗麵線是這麼的便宜，她很希望爸爸也能來台灣品嘗看看這個美食，只可惜沒有辦法，最後她也說「爸，我答應你我會堅強！」