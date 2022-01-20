今天是農曆年前的最後一個節氣「大寒」，清晨低溫再度降到10.1度，全台偏冷；白天回溫，除了北部高溫約20度，其他各地均能回到25度以上。明、後兩天轉東南風，天氣回暖、水氣增加。周日又一波鋒面接近，到了下周又有東北季風報到。

今大台北盆地東側、東北部地區及花蓮一帶有短暫陣雨，新竹以南因天氣晴朗，「強輻射冷卻」效應明顯，氣溫降得很低。根據觀測，苗栗頭屋10.1度、新竹峨眉11.6度，是今晨低溫前兩名；冷到連雲林虎尾、台南下營也都只有11、12度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今北台灣偏涼，中南部早晚微冷、日夜溫差大。各地氣溫：北部14至21度、中部12至26度、南部13至27度、東部15至25度。

明周五以及後天補班日，風向轉為東南風，天氣回暖、水氣增多。吳德榮指出，海面上有對流發展，若移入陸地，中部以北及東半部降雨機率高，南部也有降雨機會。

根據最新模式模擬，星期天鋒面通過，下周一、二（24、25日）又一波東北季風，迎風面將有局部短暫雨；目前看起來東北季風不至於太強，降雨也不會太多，年前最後一周，適合採買、打掃。