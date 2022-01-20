每年高一下學期，學生間討論最熱烈的話題大概不脫「高二要選哪個類組？社會組還是自然組？」不過，隨著108課綱上路，「類組」已走入歷史，由「班群」取而代之。

學測新制 六科自由選考

班群的設計對應到大學資訊、工程、醫藥衛生、大眾傳播、社會心理等18學群，更以升學為導向，全台每個高中的班群數量各有不同，少至二個、多至十個班群，最常見的則有文法、財經、理工、醫農四大班群。

雜誌精選》108課綱新制上路 四大班群怎麼選？

在111學年新型考招制度下，學測考試科目共有六科，除了原本的國文、英文、社會、自然，以往的數學科則拆分為數學A與數學B，學生可根據目標校系的參採科目自由選考，也因此理想的大學科系採計數學A或數學B、重視自然科或社會科，成為選擇班群的考量之一，也是學生在探索自我時需要考量的因素。

108課綱實施之後，高中生在三年內總共須修習180學分，其中包含54到58學分的自由選修課程，而「加深加廣課程」就是其中一環。加深加廣課程可以幫助學生更深化學科領域的知識，觸及更多元的題材，除了能銜接大學科系所學，也是未來大學個人申請的加分利器。

多元探索 知己知彼

舉例來說，若對資訊學群的科系感興趣，可以選修機器人專題、進階程式設計、科技應用專題等課程；對社會領域有興趣，則可選修現代社會與經濟、社會環境議題、性別與國家歷史等課程。

學生可以將課堂中的實作成果、議題探討心得等學習軌跡納入學習歷程，如此一來就能在申請大學時，展現個人興趣及對相關領域的了解，加深教授對學生的印象。

雜誌精選》108課綱新制上路 四大班群怎麼選？

也因此在選擇班群之前，不妨多方嘗試，多參加社團或營隊探索自己喜愛的事物，或是透過性向測驗與興趣量表，了解個人的潛力與特質，發掘自身熱愛的領域。確立目標與方向後，也別忘了蒐集理想校系的相關資料，透過網路資源認識各種入學管道參採科目、參考學長姐的實際就讀心得與系所未來出路，知己知彼就能做出最適合的選擇。

文／楊旻蓁