歌手安伯政是歌唱選秀節目《超級星光大道》中「星光幫」的成員，不過安伯政近年淡出螢光幕，他轉行在台南某冷氣行上班，安伯政坦言，參加比賽爆紅後活動很多，但自己喜歡唱台語歌、又不是偶像外型，走的路線和其他戰友不同，隨著後來機會越來越少，他也因此看透人情冷暖，甚至他主動打招呼都被視而不見。

擁有好歌喉的安伯政，以台語歌《腳踏車》闖出名號，安伯政聲音渾厚帶有磁性、粗獷中帶有溫柔，也獲得評審張宇評為十強選手中音質最好的一位，出道14年的他，除了唱歌外，也有參與戲劇演出，不過安伯政近年則回台南冷氣行上班，根據《三立新聞網》報導，安伯政則指出，其實他在台北一直都有工作，只是他想回家陪爸爸，安伯政也不諱言，他因此丟掉很多機會。

安伯政雖然喜歡唱歌、演戲，但他也提到，自己是唱台語歌、又不是偶像外型，走的路線和其他戰友不同，後來機會越來越少，他也因此看透人情冷暖，安伯政感嘆，紅的時候都很熱絡，但狀況不好後，連訊息、電話都不回，甚至他主動打招呼都被視而不見，不過安伯政告訴自己沒關係，透過心態轉念後、他才慢慢釋懷。

現在安伯政除了修理冷氣外，他也有在直播平台賣生活用品，安伯政從一開始只有30位觀眾，到現在已有300多人在看，他滿足說，很滿意現在的狀態，雖然收入不多，但足以養活自己和照顧家人，安伯政也沒放棄演藝事業，希望能有戲約上門，而原本要舉辦的音樂會雖然因疫情延期，但他仍希望可以趕快和歌迷碰面。