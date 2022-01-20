網紅鳳梨去年鬆口有結婚念頭，日前曬出女友DJ歐菈手戴鑽戒的照片，女友也開心在限動表示「泡湯求溶解竟然出現戒指」，疑似求婚成功套牢女方，準備攜手邁向人生下一個階段，不過如今傳出他疑似與離婚但有4個小孩的女粉絲發生親密關係，對方甚至還向閨密炫耀他的尺寸，引起網友熱議。

網友在《匿名公社》曬出與鳳梨對話截圖，先是看到女粉絲的自拍照，接著詢問「這是您的房間嗎？」鳳梨表示是公司，並好奇發生什麼事？該名網友回應：「沒事了，大哥，女方有認就好」，讓鳳梨看的一頭霧水，該網友解釋：「女的跟他前夫協議好搬回家顧小孩之類的，只是女生常常搞失蹤，她找你那段時間是在她跟他前夫同居下的時段」。

女粉絲爆料鳳梨尺寸及「辦事過程」。（ 爆料公社APP ）

網友更曬出女方偷拍鳳梨睡覺的照片，強調「她說她也不演了，攤牌了」，此外，女粉絲更向閨密炫耀鳳梨尺寸大小、特徵及「辦事過程」，甚至提到鳳梨有留她下來，但會怕「屋主」只好作罷，對此，鳳梨半夜PO文表示：「我忙了一整個月都沒時間運動…今天好不容易有空檔去打羽球…打完球一回到家…整個訊息冰冰蹦蹦…阿北…初四了」，強調自己很負責任，一切都等今天開直播說明。

對此，網友紛紛回應：「證明叔鼠平時說的都是真的，都沒騙人哦」、「還好女生回覆的都是正面的，沒說很快、很小的負面訊息」、「被認證過了，這樣大家都知道你沒說謊」。