去年6月，台中市某家汽車旅館發生一起猝死意外。一名45歲林姓男子因遲未退房，被員工發現全身赤裸陳屍床上，因身旁有啤酒罐，警方在現場以為林男和女友開房後大戰導致「馬上風」死亡，但法醫相驗後，確認啤酒內有安眠藥物，深入調查才赫然發現，竟是一起夫妻迷魂大盜引起的死亡事件。

警方調查，陳姓女子在12天內約出7名男子喝酒，透過江姓丈夫將迷魂藥加入酒中，讓被害人昏迷，盜取現金及信用卡盜刷，但前面6人都清醒沒事，地7位林姓男子，卻因本身患有心臟疾病因此暴斃。台中地院審理後依加重強盜、強盜致死罪重判2人17年徒刑。

根據判決書記載，江南與陳女為夫妻，江男因罹患失眠、憂鬱症等精神疾病，於民國110年3月至6月間曾就醫，經醫師開立屬第三級管制藥品之鎮靜安眠藥物「服爾眠」及「腦樂靜」等藥品。

但這對夫妻因疫情期間收入不佳，竟由陳女透過交友軟體「Good Night」，邀約邀約7名男網友飲酒聊天，這些男網友每次都是與這對夫妻見面後，即由陳女支開，江男趁機將其在家中事先磨碎之前揭鎮靜安眠藥物「服爾眠」、抗精神病藥物「腦樂靜」等藥物粉末，摻入網友飲用之啤酒內，致使網友飲用後，因藥效作用而陷入昏睡，兩人就趁被害人等人昏睡不能抗拒之際，偷走現金。

但前面6名網友都是昏睡後清醒，但第7名林姓男子，因罹有心臟肥大、左心室增厚等病症，飲用摻有藥物粉末之啤酒後，引發酒精及多重藥物反應而死亡，110年6月12日12時3分許，因林明賜遲未退房，汽車旅館員工前往查看時，發現林男全身赤裸躺在地上，乃撥打119呼叫救護車，但救護人員到場時，林男已明顯死亡而未及送醫急救。

法醫相驗發現，林男自身罹有心臟肥大、左心室增厚等病症，飲用摻有FM2的啤酒後，引發酒精及多重藥物反應而死亡，才發現他是遭下藥迷昏導致死亡。

法官審酌，陳女、江男不循正當途徑獲取所需，竟萌生歹意，以藥劑之方式至使告訴人等人陷入昏睡而不能抗拒，進而盜取告訴人等人之財物，並盜刷強盜所得之信用卡購物消費，除對告訴人財產造成損害外，並致至林姓男子引發酒精及多重藥物反應而死亡，惡性重大，台中地院審理後依加重強盜、強盜致死罪重判2人17年徒刑。