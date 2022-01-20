BELLAVITA春節檔期1月22日至2月6日登場，館內各大國際精品端出2022年早春新品及獨家商品，童裝品牌也因應春節預備喜慶氛圍的時尚單品，還有各項虎年開運獨家商品、年菜及走春伴手禮。

ETRO功夫熊貓系列印花購物包，3萬2900元。（BELLAVITA提供）

活動期間「新春好禮滿額回饋」當日於全館消費累計達指定門檻，可憑發票及銷貨明細至B1客服中心兌換開運好禮。滿5萬元可兌換德國Nachtmann巴莎諾瓦點心盤3件組，或BELLAVITA會員點數166點；滿20萬元可兌換SALON DE THE de Joël Robuchon 侯布雄法式茶點沙龍香檳雙人下午茶，或RIEDEL調酒香檳杯8入組，或BELLAVITA會員點數666點；滿50萬元可兌換HOST SHABU合頂級鍋物料理4人套餐，或德國WMF湯鍋4鍋7件組，或BELLAVITA會員點數1666點。

此外，於6家指定餐廳侯布雄法式餐廳、侯布雄法式茶點沙龍、厲家菜宮廷御膳料理、bar & restaurant a3新義式餐廳、合鍋物頂級鍋物料理、勞瑞斯牛肋排餐廳，單筆消費滿6000元享「主題餐廳滿額回饋」，可憑電子發票及銷貨明細兌換侯布雄法式茶點沙龍馬卡龍3入。

迎接虎年，當日消費累滿2022元，可憑發票兌換限量福氣紅包袋6入；活動期間於B2美食廣場消費達888元可參加「虎年發發抽獎活動」，可憑電子發票及銷貨明細參加抽獎，有機會抽中B2美食廣場抵用券50/100元、BELLAVITA精美資料夾等開春好禮。

tutto piccolo紅色拼接洋裝，5980元。（BELLAVITA提供）