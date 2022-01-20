小編今天（20日）精選5件不可不知的國內外財經大事。半導體邏輯先進製程將在2024年後進入2奈米世代，後續製程推進將開始進入埃米（angstorm）時代，為了支援台積電、英特爾、三星等半導體廠的製程延續，微影設備大廠艾司摩爾（ASML）已投入研發更高精準度的高數值孔徑（High-NA）曝光設備，英特爾成為首家下訂客戶，預期2025年進入量產，而台積電將跟進下訂。

【1】英特爾買最強EUV 強碰台積電

英特爾19日宣布，向ASML下訂業界首台High-NA量產型EUV曝光機EXE:5200，2025年進入生產。設備業界指出，台積電早已向ASML採購High-NA研發型EUV曝光機EXE: 5000，隨著位於竹科寶山的2奈米晶圓廠Fab 20開始啟動建廠計畫，預期2022年內就會跟進對ASML下訂High-NA量產型EUV曝光機。

【2】艾司摩爾接單強勁 EUV概念股營運大發

微影設備大廠艾司摩爾（ASML）19日召開法人說明會，預期2022年EUV曝光機55台出貨目標可望達成。在台積電、英特爾、三星等半導體大廠積極建置EUV產能情況下，法人看好家登、帆宣、公準、意德士等EUV概念股2022年營運看旺。

【3】大摩挺台股 喊傳產優於電子

外資陸續端出台股金虎年前景預測，繼瑞銀、高盛、匯豐證券後，摩根士丹利證券區域策略團隊終結對台股悲觀看法，升評台股至「中立」，指數高點預期升至18,500點，若景氣復甦表現優異，樂觀情境更高達21,500點，具備衝鋒兩萬大關期望。

【4】台股暴殺 國家隊救援：砸60億護盤這10檔

美國FED可能加速升息再度推升美國10年期及2年期公債殖利率飆漲，台股創高之路遭遇亂流，日K連兩黑，近二日台股跌近300點，19日失守月線。惟八大官股券商趁投資人恐慌之際，已連2個交易日出手護盤台股，19日再買超37.28億元，累計2日買超達59.55億元，逼近60億元。

【5】Fed升息在即 本夢股跳水 投資人拋售不賺錢卻飆漲的股票

隨著聯準會（Fed）升息在即，促使投資人重新評估風險較高的成長股，紛紛拋出持續虧損的個股，例如不斷燒錢的科技公司、未有任何產品獲核可的生技廠商、與空白支票公司合併的新創業者，這些曾在疫情期間飆漲的股票，近期股價皆呈現崩跌。