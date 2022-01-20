復旦大學美國研究中心教授張家棟20日在大陸《環球時報》撰文表示，美國總統拜登20日上任已滿一年，中美關係不僅沒有改善，鬥爭與競爭反而更加深刻、具體。說明美國對中政策已超越黨派及領導人界線，具有跨黨派共識的特徵。這一年拜登政府極力誘逼日本和歐洲等國向其對中政策靠攏。總體來看，美西方對中戰略主要有在價值觀上孤立中國、在戰略上圍堵中國、在經濟上疏遠中國等三張「牌」。對於這種局面，中方對外心態要穩，對內改革開放的動作要積極果斷，首先，對美國反中同盟體系的心態要穩；其次，積極推動民主政治建設；第三，推動包容性國家大戰略；最後，中國要強化改革開放的力度。

張家棟指出，美西方對中戰略主要的三張「牌」：

一是，在價值觀上孤立中國。自從蘇聯東歐社會主義陣營解體以後，世界社會主義運動就進入低潮。被定義為「西方資本主義民主制度」的國家如今占多數。現存的社會主義國家也大多通過改革開放等方式，在經濟等方面融入到國際經濟體系之中。因此，價值觀是美國能夠團結盟友、孤立中國的「最趁手工具之一」。不久前美國召開所謂「世界民主峰會」就是一例。

二是，在戰略上圍堵中國。美國一方面在鞏固傳統的同盟體系，另一方面也在對同盟體系進行「創新」。美國牽頭組建了「美英澳安全倡議」（AUKUS），強化了四國機制，提出「印太戰略」框架，並試圖向經貿領域拓展。美國在努力建立一個全方位、多形態、多領域遏制中國的體系，且已得到一些國家的呼應與支持。

三是，在經濟上疏遠中國。美西方一方面在科技上對中國建立「小院高牆」，在與中國進行科技交流的同時，又妨礙中國獲得核心的高科技能力。另一方面，美西方也在建立一些戰略性經貿框架，以減少與中國經濟之間的相互依賴關係。日歐自由貿易協定，美日貿易協定，日本牽頭的《全面進步跨太平洋夥伴協定》（CPTPP），美歐《跨大西洋貿易與投資夥伴關係協定》（TTIP）的重啟，以及美國建立印太經濟框架的設想，正試圖推動一個新的世界經貿格局：核心是美日歐之間形成的一個零關稅、零障礙、零補貼的經濟共同體，延伸區將是CPTPP和其他自由貿易協定中的非西方成員。

綜合來看，如果當前形勢繼續演進，中國或將在經貿、科技和戰略等領域被美西方繼續疏遠，中國參與世界經濟循環的成本將會不斷增加。這將在長期內損害中國經濟，使中國在戰略競爭中處於不利局面。對於這種局面，對外心態要穩，對內改革開放的動作要積極果斷。

張家棟稱，首先，對美國反中同盟體系的心態要穩。美國組建的反中圈子越大，中國的壓力就越大。但同時，盟友戰略地位越高，美國領導地位也就越弱。不久前，日本與澳洲簽署《互惠准入協定》（RAA）。此前，日本只與美國簽署這類協議。意味著日本在安全上離開了傳統單一美國選項，也是一種變相的多極化進程。

張家棟表示，其次，積極推動民主政治建設。民主不是政治制度的根本。民主是一種政治組織形式，只要有合適的組織形態，社會主義有機會比資本主義實現更廣泛、更深入的民主政治。美國正利用一些藉口來煽動一些國家對「中國成為一個新蘇聯」的恐懼，並以此來組建反中意識形態統一戰線。中國可以通過在國內切實加強包括民主制度在內的各方面建設，來應對這張「牌」。在過去40多年中，中國人已經成功地用經濟建設成果，反擊了「中國經濟崩潰論」。現在，中國當然有信心進一步以全過程人民民主建設的成果來反擊美西方的對中政治攻擊及汙蔑。

張家棟認為，第三，推動包容性國家大戰略。美國欲通過各種戰略小圈子來應對中國。中國不需要、也不能夠用同樣方法的來應對美國。美國仍然是世界上綜合實力最強的國家，其領導的集團仍然是世界上經濟、科技和軍事能力最強大的集團。所以，中國要擺脫美國預設的戰場，不能進入美國期待的「集團對峙」陷阱。中國要實施一種包容性國家戰略是有可能的，也是有機會的。絕大多數國家，都希望繼續與中國保持正常接觸與溝通。成長中的中國，對這些國家對中政策的塑造能力仍然很強。

張家棟強調，最後，中國要強化改革開放的力度。中國正對經濟體系進行深度改革，將在根本上降低美國對中國進行經濟圍堵的能力。大國之爭，不在短兵相接的戰場，而是長期內經濟可持續發展能力的競爭，長期內勞動生產率的競爭。從二戰後的歷史來看，自由開放的經濟體系，最有利於生產率和競爭力的提高，也最有利於國家的發展和崛起。