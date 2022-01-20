PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

農曆年後宣佈選台北市長？ 蔣萬安現身認了「這一點」｜中時新聞網

國民黨立委蔣萬安傳出18日宴請藍營名嘴餐敘，並透露將於農曆年後，待黨中央提名辦法明朗，宣布參選台北市長。對此，蔣受訪時坦承確有餐敘，至於是否會在年後宣布參選，則連忙回應「謝謝，謝謝」。蔣年後可望宣布參選的消息引發熱議，PTT論壇網友在相關討論串下狂刷「穩了」二字，幾乎一面倒認為蔣的台北市長之位勢在必得。

《中國時報》19日報導指出，蔣萬安18日在台北市大三元飯店宴請藍營名嘴，會中聚焦討論台灣政情與北市選情。針對台北市長選戰，蔣展現信心，透露規劃在2022縣市長提名辦法出爐後，對外正式宣布參選，並在會中不斷探詢民進黨人選，最大變數就是民進黨出奇兵。

蔣萬安19日下午接受媒體聯訪時表示，18日單純是好朋友私下聚餐，最主要是朋友們年前聚一聚，大家交換意見和議題，也讓他提早準備後疫情時代的各項挑戰。至於「到底有沒有宣布說年後宣布參選？」蔣則回應：「謝謝，謝謝，昨天餐會談的都很愉快，大家都給很多建議跟意見。」

蔣萬安可能將宣布參選台北市長的消息，在PTT論壇引發熱議，大批網友留言「穩了」二字。其他網友則紛紛表示：「恭喜」、「先恭喜了 再來就是劍指總統」、「一宣布參選即當選的男人」、「不意外」、「國黨最後的希望」、「KMT不推他才奇怪，基本上一出來比賽就結束」、「除非他自爆，不然不可能敗選的」、「丁丁跟姚文智表示……」「現在的陳時中也拚不過他，蔣當選已無懸念」。