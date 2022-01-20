櫃檯買賣中心110年永續發展債券市場之發行量與發行餘額分別突破新台幣1000億元及2500億元，再創國內債市新里程碑，110年共計發行35檔永續發展債券，發行金額為新台幣1058.3億元，發行檔數及發行金額皆創歷史新高。

為完善我國永續發展債券商品範疇，櫃買中心將綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券櫃檯買賣制度，合併整合為永續發展債券櫃檯買賣制度，建立台灣的永續發展債券制度專板，110年度永續發展債券市場之發行量與發行餘額分別突破新台幣1000億元及2500億元，再創國內債市新的里程碑；110年度共計發行35檔永續發展債券，發行金額為新台幣1058.3億元，發行檔數及發行金額皆創歷史新高。

展望今年，櫃買中心表示，由於美國聯準會(FED)即將啟動升息循環，去年表現亮眼的國際債券，截至目前，含已受理的有38檔國際債券，發行總金額約65億美元；預估今年第1季永續債券發行可達新台幣200億元；櫃買中心目標是今年綠色債券目標為330億元，社會責任債券為55億元，可持續發展債券為110億元。