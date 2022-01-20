近期台灣天氣陰雨綿綿，氣溫又忽高忽低，一個不小心可能就會因此感冒，加上新冠肺炎變種病毒的疫情再度爆發，讓大眾人心惶惶。而藝人賈靜雯昨（19）日出席品牌活動前，突然在個人IG上曬出黑白病床照，嚇壞不少粉絲。

賈靜雯19日於個人IG限時動態上PO出一張正打著點滴的黑白病床照，透露「一早就去打點滴，想讓自己的感冒能舒緩，才能有最好的狀態去記者會」，並坦承「最近的感冒都會比較緊張」，而近日新冠肺炎疫情再度爆發，她為了避免大家擔心，文中也特別強調「大家請放心，我現在好多了」。沒多久後，賈靜雯就轉發當天活動時造型師為她側拍的影片，敬業的出席代言活動。

活動結束後，賈靜雯也特別PO文一系列照片替活動代言宣傳，並加碼送上火辣福利照。照片中，只見她將當天所穿的米色西裝外套打開，露出內搭的白色BRATOP與結實的腹肌曲線，瞬間辣翻一票粉絲，絲毫看不出身體有任何異樣，而敬業的表現也獲得網友一片讚賞，紛紛留言「身材真好」、「影后姊姊真的太正了，要好好休息」、「媽媽的六塊腹肌」、「女神看起來只有25歲，品牌代言人找對人了」、「那個腹肌我沒看錯吧！好厲害」、「身材真好啊，美胸」、「姊姊真是性感辣媽」、「要保重身體喔」，引發熱烈討論。