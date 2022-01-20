大陸央視新聞用戶端20日報導，中國駐英國大使鄭澤光當地時間19日在英國中國商會全體會員大會暨慶祝商會成立20周年儀式上指出，那些製造謠言詆毀中國、煽動反中情緒、阻撓中英正常交往合作的勢力，是在開歷史倒車，違背兩國人民共同意願。絕不能讓他們得逞。

鄭澤光強調，中英經貿合作成果來之不易，需要兩國政府和企業悉心呵護，不能坐等天上掉下來。一個良好的政治環境對中英經貿合作至關重要。中國政府一如既往歡迎包括英國在內的外國投資，支持發展中英經貿合作，並將不斷完善市場化、法治化、國際化營商環境。英方也應恪守自由貿易理念和世貿組織規則，為中國企業在英經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

鄭澤光指出，在處理國與國關係上，中國一向主張各國互不干涉內政。中方從不干涉別國內政，同時堅決反對任何國家、任何勢力干涉中國內政。封閉和對抗沒有出路，開放和合作才是正道。

鄭澤光表示，企業之間的合作也離不開商會等行業組織的支持。希望英國中國商會、48家集團俱樂部、英中貿協等兩國行業組織繼續發揮積極作用，為兩國企業搭建更好的對話橋梁和合作平台。我們都期待疫情早日過去，兩國企業界和兩國人民的直接交往能盡早恢復。中國駐英國使館將繼續努力為兩國企業開展合作提供便利和支持。