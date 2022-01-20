全球晶片荒未解，英特爾加深投資晶圓代工產業的力道，執行長季辛格（Pat Gelsinger）多次呼籲美國政府提供更多資源給本土廠商，以解決半導體產業鏈過於傾向亞洲的狀況，此外，季辛格也將英特爾輸給台積電、三星的原因，歸咎於公司的傲慢與自大。

美媒報導，季辛格參與The Year Ahead論壇時表示，各國政府需要從疫情大流行中吸取教訓，並思考高達8成的半導體產品在亞洲生產，對國家安全造成的影響，「我們不要浪費這場危機，這對經濟有利也關乎國家安全。」

季辛格透露，英特爾很快就會宣布在歐美擴廠的計畫，「我們一直遊說能擴大美國晶片製造的規模，長遠的目標是希望美國在未來十年內，晶片製造能擁有30%的市占，歐洲能達到20%以上，優於目前的12%與9%。」

季辛格也將輸給台積電、三星等晶片製造商的原因，歸咎於公司的傲慢與自大，「當我們技術領先數十年後，有一點傲慢也有一點狂妄自大，對自己的技術感到自滿。」即使如此，季辛格認為，英特爾正迎頭趕上，「我們將在未來4年內推出5個製程節點，這些符合我們的進度甚至超前，是前所未有的發展步調。」

此外，季辛格再次表示，英特爾對於美國與歐盟擬透過政府資金支持晶片業保持樂觀態度。報導指出，上個月，有超過50個美國企業的主管呼籲國會領袖盡速通過520億美元的晶片法案及另一項半導體法案，但目前該法案的進度相當緩慢。

據研調機構TrendForce數據，全球晶圓代工市占率以台積電的53.1%穩坐龍頭，三星以17.1%居次，聯電以7.3%位居第三，格芯以6.1%排名第四，第五名則是中芯的5%。