「Politico」19日報導，儘管美國總統拜登將自己定位在前總統川普的對立面，但隨著執政第1年結束，卻有高達37%的民眾評價拜登施政為「F」(不及格)；甚至，相較於川普執政第一年，民眾對拜登施政評價更低。

報導引述「Politico/Morning Consult」19日公布民調結果，隨著拜登度過任期的4分之1，認為拜登施政不及格的選民高達37%，而評價其表現為「A」或「B」的選民約31%。換言之，評價拜登施政為F的選民，比認為其政績為A或B的人加起來還多。

甚至，相較川普就職一周年，拜登的施政成果在民眾眼中更為遜色。根據2018年民調，約35%的選民給川普不及格的評價，而給A或B的民眾約34%。不過，約18%的選民給予拜登C的評價，而僅有14%的選民認為川普施政為C。至於評價為D的部分，拜登與川普相近。

同樣的，在「Politico/Morning Consult」的每周民意調查，拜登支持率也僅有40%，反對者高達56%；相較於川普在2018年1月，川普支持還有44%。

從政黨傾向來看，超過85%的共和黨選民，給拜登的評價為D或F，甚至，近半的中間選民也是給予這樣的評價；僅有5%的共和黨受訪者給拜登A或B的評價，而約25%的中間選民給拜登A或B的成績。

相較之下，民主黨對拜登的評價就好上許多，僅11%的民主黨選民評價拜登為D或F。不過，過去在選舉中投給拜登的人，對於拜登第1年的表現並不滿意，近25%的民主黨人士給予C的評價。

與川普不同的是，川普普遍不得到女性選民的青睞，而拜登男女選民支持度的差距微乎其微。

諷刺的是，當初拜登主打得讓美國再度合一，反而是最讓人不滿的政策。高達40%的選民與4分之3的共和黨選民，在這一政策上給出F。至於共和黨多年來持續抨擊民主黨的移民與國債政策，同樣也評價也很差。

對拜登而言，最有感的施政莫過於新冠疫情處理，高達18%的選民給A。不過，Omicron讓疫情再燃，也讓不同政黨的支持者意見紛歧；約37%的民主黨給予大流行高度評價，而共和黨支持者只有3%給予最高分，中間選民則介於兩者之間。

這份民調於1月15日至16日進行，共2005名選民接受訪問，誤差在2個百分點，另約有2%的選民不表意見。