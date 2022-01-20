周三美股主要指數再度下挫，以科技股為主的那斯達克指數跌入修正區，投資人仍然對美國公債殖利率上揚以及聯準會持續收緊貨幣政策感到擔憂。

這是自新冠疫情撼動全球金融市場這兩年以來，那斯達克指數第4次進入修正區，前一次是在2021年初。

★主要指數

道瓊工業平均指數跌339.82點或0.96%，收在35028.65點。

標普500指數收跌44.35點或0.97%，為4532.76點，今年來累計下跌約5%。

那斯達克綜合指數尾盤湧現拋售賣壓，終場下跌166.64點或1.15%，為14340.26點，與去年11月19日創下歷史收盤新高相比已經下跌10.7%，確認進入修正區。

費城半導體指數收跌115.1點或3.09%，為3612.2點。

小型股羅素2000指數下跌1.6%，收在2062.78點。

★消息

周三美國10年期公債殖利率盤中漲破1.9%，但尾盤回落4.4個基點，報1.833%。

連接伊拉克與土耳其的一條石油管道發生爆炸，使原油供應吃緊的預期升高，周三國際油價再創7年新高。

美國30年房貸利率升至3.7%，創下近2年新高。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，Omicron變種病毒帶來挑戰，未來幾個月可能有些數據會受到影響，但在疫苖接種率已經很高的情況下，Omicron不會破壞美國的經濟復甦。

摩根士丹利（Morgan Stanley）去年第四季股東應佔獲利年增9.98%，為35.92億美元，相當於每股盈餘2.01美元。經調整後每股盈餘為2.08元，優於市場預期的1.94美元。全年股東應佔獲利成長38.72%，為145.66億美元，每股盈餘為8.03美元。

美國銀行（Bank of America）去年第四季股東應佔獲利年增30.05%，為67.73億美元。每股盈餘為0.82美元，優於市場預期的0.76美元。全年股東應佔獲利成長85.5%，為305.57億美元，每股盈餘為3.57美元。

★分析

市場預期聯準會可能採取較為激進的舉措抑制通膨，近來美國公債殖利率急升，對利率走勢敏感的科技股和成長股首當其衝。Invesco全球市場首席策略師Kristina Hooper表示，只要一開始收緊政策，通常都會引發劇烈波動，我認為總是會有像政策錯誤與導致經濟周期結束這樣的風險存在，所以我們就是有很多的顧慮。

私募基金Carlyle共同創始人David Rubenstein表示，由於通膨居高不下，以及聯準會準備升息，股市將進入調整。儘管美國經濟情勢仍好，但萬一聯準會暗示今年將升息4或5次，勢必將給資產價格帶來壓力。

投資人將密切關注下周召開的聯準會決策會議，以取得更多有關於該央行會如何抑制通膨的訊息。Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，隨著升息周期可能在3月啟動，市場對於未來3到6個月會如何發展感到很不安。

★類股

標普500指數11大類股中，僅必需消費品類股和公用事業股收高，分別上漲0.68%和0.46%。

非必需消費品類股跌1.81%，跌幅最大。金融股跌1.65%，科技股跌1.37%。

★重磅股

蘋果跌2.1%，儘管上季重新奪回全球手機市占王寶座，以及特斯拉由升轉跌3.38%、亞馬遜跌1.65%，都給那斯達克指數帶來最大的拖累。

其他重量級個股漲跌互見，臉書母公司Meta漲0.45%、Alphabet跌0.65%。

收購動視暴雪的題材持續發酵，微軟收漲0.22%。

道瓊指數成分股普遍下跌，寶僑（Procter & GambleP&G）逆勢漲3.36%，成為盤中少見的亮點。其他道指成分股波音跌3.52%、開拓重工跌3.1%、美國運通跌2.88%。

晶片股持續遭到拋售，應用材料大跌6.10%、高通跌3.57%、輝達跌3.23%、美光跌3.09%、超微跌2.77%、英特爾跌2.08%。

★焦點股

寶僑漲3.36%，收在162美元。該消費品巨頭上修全年營收預測，其上季營收為209.5億美元，每股盈餘年增12%，為1.72美元，均優於市場預期。

微軟以將近690億美元收購動視暴雪，料將使索尼面臨更加激烈的競爭，索尼ADR下跌5%，收在每股110.04美元。

美國銀行漲0.4%，摩根士丹利漲1.8%，兩家銀行財報優於預期。

行動金融服務公司SoFi股價飆漲13.7%，因獲准成為銀行控股公司。

★台股ADR

台股ADR全面收黑，台積電ADR收跌2.11%、日月光ADR跌2.73%、聯電ADR跌1.15%、中華電信ADR跌0.37%。