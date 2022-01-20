國民黨從4大公投、中二、罷昶等選舉敗選，黨內湧現檢討聲浪。國民黨台北市議員羅智強日前透露決定租一台「希望公車」，對還堅守監督使命的在野夥伴獻上祝福，結果有不少在野夥伴紛紛加入，面對強大的執政者，有83位不放棄制衡的好朋友們一起加入此計畫。他今更在臉書曝光其中有一位神秘好友加入，那就是經歷了綠營的狂轟濫炸、依舊戰到最後的顏寬恒。

羅智強指出，才不到一周，已有來自全台灣11個縣市，共83位好夥伴加入這個希望計劃，這四年來，發起了許多次公車行動聲援同志、聲援台大學術自由、聲援新聞自由，但這一次，是讓他最感動的一次，因為這一次，站出來的不是他一個人，站出來的是83位面對強大的執政者，不放棄制衡的好朋友們。

羅智強說，這幾天辦公室小編簡直是忙死了，因為要幫83個人設計公車稿，工作負擔無比沉重，但她們也是甘之如飴地說「這種團結的感覺，真好！」再次感謝希望公車的夥伴，並列出參與這次希望公車計劃的名單。同時他也說，有一位神祕好朋友也加入了希望公車計劃，接到他的電話我很感動，其實最不想去打擾的是他，因為他這一陣子真的受了很多委屈，但對方還是想到要來加入希望公車計劃。

接到顏寬恒電話後，羅智強今(20日)在臉書透露，在公布希望公車的計畫後，收到了他+1的電話，心中既心疼丶又感動，心疼的是這次選戰，顏寬恒不斷被司法丶媒體打壓，直到今天依然是政論節目討論的焦點，他受的委屈無人能及，感動的是，雖然他還在火深火熱的被清算，仍不忘送上希望，參與希望公車的計畫。